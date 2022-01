Silvana Torres y Regina Barrera se suman al equipo de Gobierno de Alejandra Dupouy

CERES (Por José Luis Gorosito). - La joven Regina Barrera de 26 años será Secretaria de Gobierno y Silvana Torres reemplazará a Débora Juárez en Diversidad y Género.

Desde un principio Alejandra Dupouy dijo que quería una mujer en la Secretaría de Gobierno, y más allá del enojo que esta decisión provocó en los radicales tradicionales, que querían un hombre y proponían a Nicolás Maza, no pudieron torcer la decisión de la Intendente quien sostuvo esta decisión y ya firmó los decretos tanto de Barrera como de Torres.

Barrera asumirá la próxima semana porque se encuentra aislada por covid-19 y lo que se intenta con esta decisión es darle lugar a las juventudes, equilibrar el Gabinete entre mujeres y hombres.

Si hay algo que caracteriza a este gobierno es no obedecer los mandatos históricos de la Política, es por ello que buscaron en Regina Barrera una Secretaría con territorialidad, que trabaje en la calle con las vecinales y se ocupe de los problemas de la gente, sin estar pensando en la discusión política entre partidos.

Por otro lado Alejandra Dupouy debió reemplazar a Débora Juárez por Silvana Torres

Más allá del buen trabajo que realizó Débora Juárez, el Partido Socialista decidió sacarla del cargo, por no sentirse identificado con la ideología política y el rumbo que toma el radicalismo acercándose al Pro.

En su lugar asume Silvana Torres quien fuera directora del Hospital de Ceres quien tiene una amplia experiencia en Coordinar Diversidad de Género en el Hospital.

Si bien Débora Juárez lamentó tener que irse por la decisión del partido, porque su trabajo fue muy bueno.

Ante nuestra consulta, Débora aseguró “La decisión de mi ingreso y la decisión de la renuncia siempre fue del partido. Los procesos de construcción y de consolidación de estos espacios son complejos y los consensos necesarios a veces no llegan”.