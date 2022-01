La memoria presentada por la Cooperativa de Agua potable

SUNCHALES (De nuestra Agencia). - El Consejo de Administración de la Cooperativa de Agua difundió la memoria del último ejercicio, el que según aseveró está signado por dos acontecimientos puntuales: inflación y pandemia.

Inflación: la inflación del período fue del 50% anual, superando el 100% acumulado en los últimos tres años. En virtud a esto y dado los indicadores de alta inflación previstos en el punto 2.5 de la RT Nº 41 se procedió a practicar el ajuste por inflación preparándose los estados contables en moneda homogénea a la fecha de cierre de los mismos.

El ejercicio 2020/2021 expresado en moneda homogénea de fecha de cierre, arrojó un superávit, incluido el resultado por exposición a la inflación de $ 8.141.735,08.

pese a que la principal actividad, proveniente del servicio de agua potable a la ciudad de Sunchales, genero´un déficit operativo de $ 3.759.734,91, éste fue compensado por los excedentes originados por el resto de las actividades y los servicios brindados a terceros, y con el producto de las inversiones en entidades financieras , valorización de las tenencias en moneda extranjera y de bienes de cambio que en su conjunto generaron un excedente de $ 23.641.414,79.producto de la inflación del período se produjo una pérdida del poder adquisitivo de los $ 11.739.944,80, generando un resultado neto de $ 8.141.735,08.

Pandemia Covid-19: Transcurrido el segundo año calendario de la Pandemia Covid-19, que se inició el 19 de marzo de 2020 a partir del decreto del PEN Nº 297/2020 por el cual dispuso el aislamiento preventivo y obligatorio a todas las personas que habitan en el país o se encuentren en él en forma temporaria entre el 20 y el 31 de marzo inclusive, prorrogable por el tiempo que se considere necesario y vigente hasta el cierre de esta memoria. Nuestra cooperativa y su servicio, declarado esencial en la emergencia, siguió la adaptación de su infraestructura humana y física, para dar normalidad en este contexto en las poblaciones de Sunchales y Lehmann.

Siguieron respetándose los protocolos de higiene y seguridad para proteger a nuestros trabajadores y a los asociados 8 medidas de control de temperatura e higiene más adaptación de mobiliarios en nuestras oficinas), y se mantuvieron los controles y asesoramiento de nuestros especialistas ( médico laboral y asesor de higiene y seguridad).

Luego de habernos adaptado a las medidas sugeridas por el Gobierno Provincial y acompañado a todo el movimiento cooperativo en la suspensión de cortes y extensión de plazos de pago, sumado al lanzamiento de una moratoria consistente en quita de intereses por mora y planes de pago para financiar las deudas en el mes de noviembre, la cual por la situación de contexto no cumplió con las expectativas generadas, consideramos que esta pandemia afectó de forma importante la cobranza y que al cierre de esta memoria estaba teniendo un recupero razonable que permitiría ir normalizando la recaudación. De igual manera siguen evaluándose y analizándose casos puntuales con medidas solidarias y paliativas a los usuarios en servicio.

Asociados: Hasta el cierre de la memoria se incorporaron 66 nuevos asociados y se conectaron al servicio de agua potable 103 nuevos usuarios.



RELACIONES INSTITUCIONALES



En este aspecto se menciona la relación con el Cuerpo de Bomberos Voluntarios, con la Casa Cooperativa de Provisión Sunchales Limitada, con la Municipalidad de Sunchales, con el Concejo Municipal de Sunchales, con el ENRESS y la Federación de Cooperativas de Agua Potable, pero sobresale, especialmente por el peso que tiene para la cooperativa la relación con la EPE.

En la memoria se pone de relieve que a través de la Empresa Provincial de la Energía en el mes de mayo se produjo un tarifazo sobre nuestro consumo de gran cliente, mayores a 300kw, afectándonos mayoritariamente en nuestra estructura de costos. El aumento alcanzó casi el 80% del incremento, lo que generó que no pudiéramos cancelar la factura de ese mes y la de los meses siguientes, pagando montos parciales. Realizamos gestiones con el presidente de la EPE, Ing. Mauricio Caussi, con funcionarios de esta, con legisladores ( Calvo, Pinotti, etc) y con ministros ( Costamagna y Frana) y también presentamos la situación a nuestra y a la Federación Federación de Cooperativas Eléctricas. Al cierre de esta memoria, nadie nos había respondido, ni había articulado absolutamente nada en favor de nuestra situación. El monto mensual del gasto por energía para la producción de agua de la ciudad de Sunchales ascendía a $ 4.500.000 por mes ( 2.5 M en abril).



AGUA POTABLE OBJETIVO PERMANENTE



Se pone especial énfasis en señalar que asegurar el suministro de agua potable a todos los habitantes de la ciudad, en cantidad y calidad requeridas por la autoridad Municipal, Provincial y Nacional.

También en las actividades económicas se señalan la captación, producción y distribución de agua potable.El servicio a SanCor Cooperativas Unidas Ltda.

Mineralia: En este ejercicio el servicio no tuvo crecimiento. Se mantuvieron productos y distribuidores. Se analizan opciones de inversión, renovación y posicionamiento. Estaba analizándose la posibilidad de hacer un estudio de mercado.

También se informa sobre el Servicio a Litoral Gas.

En cuanto al agua potable para Lehmann el servicio prosigue prestándose sin inconvenientes.

En relación al servicio a la Comuna de presidente Roca se destaca que fue finalizado el contrato por servicios y mantuvieron reuniones con el presidente comunal, Marcelo Bocco para planificar un crecimiento en la infraestructura de la planta de ósmosis inversa.

Cooperativa de Servicios Públicos de Armstrong: durante este ejercicio se realizó la puesta en marcha de los equipos entregados a la cooperativa:

a) equipo de ósmosis inversa diseñado para producir 50 m3/h a partir de 80 m3/h de agua mezcla de pozo profundo y primera napa.

çb) filtro multimedia: diseñado para tratar 80m3/h de caudal de agua de pozo mezcla de pozo profundo y de primera napa, con capacidad de retención nominal de 20 micrones.

Al cierre de esta memoria planificaban tareas estratégicas relacionadas con el rechazo de agua, captación y optimización de procesos. Nuestra cooperativa está pendiente para seguir colaborando y asesorando, generando un ingreso adicional.

Finalmente fueron destacas las acciones sociales de la cooperativa, la instalación de canillas públicas y bebederos, cubriendo un servicio a la comunidad, se destacó el resultado del ejercicio, fueron recordados los fallecidos durante el ejercicio y finalmente fueron expresados agradecimientos.