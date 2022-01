"No solo los voy a golpear, sino que los voy a matar" Policiales 05 de enero de 2022 Redacción Por Lo que cita el título de la nota, fue una de las amenazas que escuchó una mujer por parte de su expareja, en referencia a sus hijos. Sucedió en Frontera, y la Policía detuvo a quien vive en el barrio Acapulco, Josefina, y lo trasladó a nuestra ciudad.

Un caso de lesiones y amenazas en el contexto de violencia de género, investiga la Policía de la ciudad de Frontera, departamento Castellanos, resultando imputado José Antonio B., de 34 años de edad y residencia en el barrio Acapulco, de la localidad de Josefina.

Tal lo adelantado en la mañana de ayer por LA OPINION online, la actuación policíaca se inició luego de que una mujer residente en un tramo de la calle calle 7 de Frontera, denunció que estaba en su casa junto a sus hijos y arribó su expareja, a fin de llevarse a un hijo en común, de un año y medio de vida.

De acuerdo a la exponente, pasaron tres días y cuando fue a buscar prendas del niño escuchó que el sujeto de gritó "che hija de mil pu.., entrá que la puerta está abierta".

Y según la denunciante no todo quedó allí, dado que fue agredida a golpes en la cabeza y la espalda, en un escenario donde el individuo luego de tomarla de los cabellos le arrojó distintos elementos.



AMENAZAS

DE MUERTE

La mujer agregó que su expareja en un momento le dijo que iba a golpear a sus hijos, a lo que le respondió que con ellos no se metiera.

Lejos de calmarse, el sujeto redobló la apuesta y gritó "no solo los voy a golpear, sino que los voy a matar".



DETENCION

DEL AGRESOR

Finalmente, se llevó a cabo la detención de José Antonio B., y se lo trasladó hasta la Alcaidía de la Unidad Regional V de Policía, con sede en Rafaela.



