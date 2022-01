Hallaron partes de una motocicleta Policiales 05 de enero de 2022 Redacción Por EN UN ALLANAMIENTO

Uniformados de la Comisaría 14ª de la vecina población de Lehmann, en relación a un hecho contra la propiedad ocurrido en la jornada del pasado 17 de mayo, en el que resultó damnificado un joven de 27 años, produjo novedades.

Tienen que ver con que la víctima observó una publicación en la red social con sede en Rafaela, que funciona dando a conocer la venta de motos solamente a rafaelinos, que una mujer de 33 años de edad, ofrecía partes de una motocicleta.

En consecuencia se logró determinar el domicilio de la citada, sito en un tramo de la calle Miguel Cetta, por lo que junto a pares del Destacamento Nº 9 y de otra dependencia adscripta a la Unidad Regional V de Policía, se llevó a cabo un allanamiento en dicho lugar.



LO ENCONTRADO

El resultado fue positivo, habida cuenta del hallazgo de un guardabarro delantero, varias cachas plásticas de una motocicleta Honda Wave, un asiento de color negro, dos pedalines, un faro trasero y un motor que consultado un sistema pertinente, se comprobó que a la hecha del trabajo policíaco no contaba con pedido de secuestro.



LO QUE SE HIZO

Transmitida la novedad a la fiscal interviniente, la misma dispuso que se deje constancia de lo actuado y que no se proceda al secuestro, a la vez que no se tome medida alguna con la persona de referencia.

Redacción Redacción de Diario La Opinión de Rafaela

