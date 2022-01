"En ningún momento lo besé, me acerqué buscando privacidad" Policiales 05 de enero de 2022 Redacción Por Fue lo que dijo Mariel Suárez, jueza de Comodoro Rivadavia, envuelta en un escándalo por el cual el Superior Tribunal de Justicia de Chubut, ordenó iniciar actuaciones sumarias administrativas contra la magistrada.

Mariel Suárez, jueza de Comodoro Rivadavia, aseguró que no tiene una relación sentimental con el preso al que condenó por el crimen de un policía, y que fue a visitarlo a la cárcel por un tema "laboral".

Además, negó que se estuvieran besando, sino que se hablaban al oído para mantener "privacidad".

La magistrada dijo en una entrevista que la visita al preso Cristian "Mai" Bustos obedeció a que ella, además de trabajar en la Justicia, realiza tareas periodísticas y piensa escribir un libro sobre la vida del recluso, por lo que fue a verlo.

"No tengo una relación sentimental con esta persona. Es del tipo laboral, posterior a la entrega de mi sentencia”, dijo la jueza.

Y agregó "también escribo en medios periodísticos y a nivel internacional (...), por lo que a partir del contacto que tuve con la causa, le propuse hacer un libro".

"En ningún momento lo besé. No tenemos una relación sentimental. Es la segunda vez que lo veía”, insistió Mariel Suárez, quien señaló que las aproximaciones entre ambos que se ven en el video, son porque era necesario "mantener mucha privacidad" por la índole de las cosas que estaban hablando.



OTROS DETALLES

* La difusión de un video que muestra a una jueza besándose con un preso condenado por matar a un policía, al que condenó a prisión perpetua hace una semana, desató un escándalo.

* Por ello, el Superior Tribunal de Justicia de Chubut ordenó iniciar actuaciones sumarias administrativas contra la magistrada, por conductas inadecuadas.

* Resultó disparador el hecho de que la jueza fue a visitar a Cristian "Mai" Bustos en el Instituto Penitenciario Provincial, donde primero tomaron mate y luego se observó lo que muestra el video.

* Mariel Suárez integró el Tribunal que hace dos semanas lo condenó en Esquel, por asesinar en 2009 al policía Leandro Roberts, y la magistrado votó en disidencia y no apoyó la condena a perpetua.

* El encuentro entre la jueza y el preso, fue denunciado a sus superiores por un oficial del Instituto Penitenciario, en un escrito que fue difundido a la prensa local.

* El oficial describió que el sector de encuentro posee cámaras que permiten ver qué sucede, aunque no se almacenan imágenes, y que en determinado momento observó que la jueza y el recluso comenzaron a tener contacto físico, como abrazos, besos en la boca, siendo reiterado este tipo de comportamiento en ambos.

Redacción Redacción de Diario La Opinión de Rafaela

Seguinos en Facebook y Twitter