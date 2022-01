4 Muertos en choque Policiales 05 de enero de 2022 Redacción Por Leer mas ...

BUENOS AIRES, 5 (NA). - Cuatro personas fallecieron, entre ellas dos menores de 8 y 14 años, mientras que otra resultó con heridas de diversa consideración tras un choque frontal ocurrido en la ruta nacional 237, a la altura de Corral de Piedra, 100 kilómetros al Oeste de la localidad de Piedra del Águila.

Miguel Jara, comisario general del área de Tránsito de la Policía de Neuquén, contó que aún se desconoce "la mecánica del accidente, del que participaron tres vehículos", y que todavía no se puede precisar "cuál de ellos realizó la maniobra que culminó con el fatal desenlace".

El accidente habría involucrado a un tercer automóvil, pero aún no esta confirmado y, según fuentes del lugar, el choque se produjo por un auto que venía en dirección opuesta e impactó de frente con e un Fiat Palio, produciendo que tres integrantes de la familia fallecieran en el acto, mientras que la joven de 14 años llegó con vida al hospital, pero murió pocos minutos después.

"La familia se dirigía hacia la zona Sur y el vehículo que los impactó iba con dirección a Piedra del Águila", informó Jara a La Mañana de Neuquén.

En la zona donde ocurrió el siniestro no hay señales de tránsito, por lo que algunos automovilistas se detuvieron a intentar ayudar, pero ante la magnitud del choque fue imposible.

Las otras personas involucradas resultaron con heridas superficiales y fueron trasladadas al hospital de Piedra del Águila.

En el hecho intervino el personal de Bomberos Voluntarios y Defensa Civil de Piedra del Águila.



HISTORIAL

DE CHOQUES

El 14 de junio del 2021 fallecieron tres personas por un choque frontal a la altura del kilómetro 1.320 de la ruta 237, cuando un auto impactó contra una camioneta que lo hacía en sentido contrario, y el accidente se produjo cuando uno de los dos invadió el carril del otro.

El mayor siniestro en la mencionada ruta fue el 28 de marzo del 2006 donde fallecieron un total de 10 personas, también en la bajada de Collón Cura, y por un choque frontal entre un micro de la empresa TEC (que viajaba a Neuquén desde Villa La Angostura) y un camión de la firma Franze que iba hacia Bariloche.

