Deck cortado por Oklahoma Thunder

El alero Gabriel Deck será cortado por Oklahoma City Thunder y podría continuar en la NBA de básquetbol solamente si una franquicia le formaliza un contrato temporario por diez días en las próximas 48 horas. El jugador santiagueño, de 26 años, recibirá oficialmente en las próximas horas el anuncio de que dejará de integrar el plantel para que el equipo “pueda negociar fichajes antes del límite de traspasos en febrero”, según indicaron fuentes de la cadena ESPN.

Durante la jornada, Oklahoma City Thunder sumó al escolta de ascendencia nigeriana, Miye Oni, y un futuro pick de segunda ronda de 2028, desde Utah Jazz. Sin embargo, la franquicia cortó rápidamente a Oni y hará oficialmente lo mismo con el exjugador del Real Madrid en las próximas horas.

De esta manera se terminó una campaña francamente decepcionante para el basquetbolista oriundo de Colonia Dora en el equipo del DT Mark Daigneault. El ex San Lorenzo disputó –apenas- 7 encuentros en esta temporada 2021-2022, en la que promedió 2,6 puntos en 8 minutos.

Deck arribó a la máxima competencia basquetbolística para el cierre de la campaña 2020-2021, registrando una aceptable labor para un novato. Al cabo de 10 encuentros jugados, el santiagueño encestó 8,4 tantos y tomó 4 rebotes por cotejo, con 21,2 minutos en cancha de media.

No obstante, en lo que no le fue tan mal es en lo económico. En ese rubro, por la 2020/21 se llevó 3.87 millones de dólares (de ahí pagó parte de su salida del Madrid), y por estos 7 partidos, embolsará 1.69 millones, lo que tenía garantizado hasta los próximos días. En total, 5.56 millones (menos impuestos).

En las próximas 48 horas, cualquier otra franquicia de la NBA podrá ofrecerle “un contrato de diez días” al argentino. Aunque si ese plazo expira, el santiagueño será agente libre y podrá ser tenido en cuenta por cualquier institución FIBA para sumarlo a sus filas.