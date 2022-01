Atlético se puso en marcha

El Atlético de Rafaela de Rubén Darío Forestello ya dio su primer paso de cara al próximo campeonato de la Primera Nacional 2022, que comenzará el primer fin de semana del mes de febrero. En el predio del Polideportivo del Autódromo, el plantel albiceleste comenzó con la pretemporada y el entrenador contó con los cinco refuerzos.



A estos, hay que sumarles los regresos de Emiliano Romero (estuvo a préstamo en Belgrano de Córdoba) y Marco Borgnino (a préstamo en Unión de Santa Fe). Quienes también comenzaron con la preparación.



El único ausente en este primer día de trabajos fue Nahuel Pezzini, quien dio positivo de covid-19 y deberá permanecer aislado.



Breve presentación y bienvenida en el gimnasio principal y luego al campo, donde llevaron a cabo diferentes tareas físicas bajo el seguimiento atento del ‘Yagui’ y las órdenes del profe Matías Barello.



Todas las incorporaciones realizadas hasta el momento estuvieron presentes en la mañana de ayer. El arquero Julio Salvá, ex Güemes de Santiago del Estero, el marcador de punta derecho Juan Galetto (ex Gimnasia y Tiro de Salta), el defensor central Guido Milán (ex Gimnasia y Tiro de Salta), el mediocampista Franco Faría (ex Central Norte de Salta), Diego Cardozo, mediocampista ofensivo ex Independiente Rivadavia de Mendoza y Facundo Castillón, delantero extremo, ex Nueva Chicago.



El plantel albiceleste trabajará durante toda la semana, y hasta el sábado inclusive, por la mañana. Desde el domingo, siempre y cuando estén dadas las condiciones sanitarias ante la nueva ola de contagios de coronavirus que azota a la ciudad, comenzará una concentración en el Hotel Toscano para llevar adelante la parte más exigente de la preparación veraniega.