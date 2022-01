Facundo Colidio se sumó a Tigre

Si bien no llegó a debutar en la Primera División, Facundo Colidio hizo mucho ruido en Boca. Considerado una de las grandes promesas de sus Inferiores, el joven delantero se marchó a Inter de Milan por una cifra millonaria y forjó sus primeras armas en Europa. A cuatro años de su partida, el pibe regresa al fútbol argentino con el anhelo de sumar rodaje y relanzar su carrera futbolística.

El rafaelino Colidio, quien llega a préstamo a Tigre por una temporada (el técnico Diego Martínez lo conoce desde muy chico), nació en Rafaela en el 2000 y dio sus primeros pasos en Atlético. Catorce calendarios más tarde, pisó el predio azul y oro en La Candela y comenzó a demostrar todo su potencial ofensivo. "Es el mejor 9 del país en Inferiores", llegó a describirlo Jorge Coqui Raffo, el coordinador de las divisiones menores del club. Asimismo, el diario británico The Guardian lo incluyó por aquel entonces entre las 60 joyas menores de 18 años del fútbol mundial.

Luego de haberse destacado y sido el capitán de la Selección Argentina Sub 15 que finalizó tercera en los Juegos Sudamericanos de Colombia, el atacante rafaelino fue promovido a la Reserva de Rolando Schiavi y Boca hizo el intento por blindarlo con un contrato hasta 2019. También integró la Sub 17 en el Sudamericano de Chile, aunque a la Albiceleste no le fue de la mejor manera y finalizó cuarta en un grupo integrado por cinco equipos.



DE BOCA AL INTER



El Xeneize parecía tener asegurado un N°9 por mucho tiempo. Sin embargo, a finales de 2017 apareció Inter y Colidio armó las valijas. “En Boca me estaba yendo muy bien, aunque estaba en Reserva y el titular era Marcelo Torres. Y me llegó esta oferta. No lo podía creer, es el sueño de cualquier chico jugar en un grande de Europa. Era muy difícil decirle que no. Si la rechazaba no me lo iba a perdonar. El club lo entendió y no tuvo inconvenientes, no puso obstáculos como para que yo pueda salir”, contó tiempo atrás.

El Nerazzurro ofertó nueve millones de dólares, le ganó la pulseada a Juventus, Manchester City y Atlético de Madrid, y se llevó al artillero juvenil de Boca, que sufrió varios cortocircuitos internos por su salida.

En el Viejo Continente siguió despertando miradas y recibiendo elogios, a tal punto que fue comparado con Paulo Dybala y Mauro Icardi. Más allá de su arranque prometedor en enero de 2018 con las categorías juveniles (marcó un doblete para el triunfo 2-1 ante Roma, que le valió a Inter ganar la Supercopa Primavera), al bombardero rafaelino le pasó lo mismo que en el "Xeneize": no llegó a debutar en Primera.

Un par de temporadas atrás, fue cedido a Saint Truden, de la máxima categoría de Bélgica, donde convirtió tres goles en 45 partidos, aunque en el último semestre no fue tenido en cuenta por decisión del entrenador alemán Bernd Hollerbach. Es por eso que los italianos tomaron la decisión de que el delantero continúe sumando protagonismo antes de volver a Italia y Tigre fue la opción más concreta. Cabe destacar que se reencontrará con sus excompañeros, Agustín Obando y Manuel Roffo.

En cuanto a su historial con la Selección, Colidio fue subcampeón, junto a Julián Álvarez y Adolfo Gaich, en el Sudamericano Sub 20 de Chile 2019. Además, fue el goleador en el Torneo de L’Alcudia 2018, que ganó con Lionel Scaloni como DT.