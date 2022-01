El TC tiene su calendario pero restan los circuitos

La ACTC oficializó las fechas del calendario 2022 del Turismo Carretera, que -como es habitual- tendrá 15 competencias. El inicio de la temporada será el 13 de febrero en Viedma y el GP Coronación el 11 de diciembre en San Juan. La entidad todavía no confirmó las sedes ni dio detalles al respecto, aunque el sitio SoloTC, cercano a las decisiones de la categoría más popular del país, maneja las opciones que Rafaela abriría la Copa de Oro (como fue en 2021) el 18 de septiembre, o bien cerraría la etapa regular el 28 de agosto.

Viedma abrirá la temporada de TC por 6ª vez en los últimos 7 años. Desde 2016 hasta el 2020 inclusive, el circuito rionegrino se convirtió en un clásico de cada inicio de torneo para la “máxima”. Únicamente en 2021, debido a las restricciones sanitarias de la provincia por el COVID-19, la categoría cambió de escenario para la 1ª fecha y empezó en La Plata.

Neuquén será el 2° capítulo del torneo el 6 de marzo y así retorna tras su ausencia en 2021. El arranque del torneo ya había quedado sellado en octubre pasado.

Cabe acotar que en noviembre, mes que comienza el Mundial de Fútbol en Qatar, el TC disputará su única fecha el 20, un día antes del partido inaugural.

Mientras que el GP Coronación será el 11 de diciembre en El Villicum, San Juan, como viene ocurriendo desde el 2020. Ese domingo no hay partido del mundial, que finaliza el 18 de ese mes. Es decir que la televisación de la “máxima” no estará comprometida por el fútbol.

"Para el 2022, los únicos autódromos que se suman con respecto a los que fuimos este año son Neuquén (NdeR: el 6 de marzo por la 2ª fecha), y Termas de Río Hondo. En este último está acordado realizar una fecha en el mes de mayo”, dijo el dirigente Fernando Miori a mediados de diciembre a STC.

Cabe acotar que San Juan ya tendría establecido tener también el Desafío de las Estrellas, además del Coronación.



TODAS LAS FECHAS

Calendario TC 2022: 1ª, 13 de febrero – Viedma; 2ª, 6 de marzo – Centenario. 3ª, 27 de marzo – a definir; 4ª, 17 de abril – Toay; 5ª, 8 de mayo – a definir; 6ª, 29 de mayo – a definir; 7ª, 26 de junio – a definir; 8ª, 17 de julio – a definir; 9ª, 7 de agosto – a definir; 10ª, 28 de agosto, a definir; 11ª, 18 de septiembre – a definir; 12ª, 9 de octubre – a definir; 13ª, 30 de octubre - a definir; 14ª, 20 de noviembre – a definir y 15ª, 11 de diciembre – San Juan.