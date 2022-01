Bomberos Voluntarios proyecta gestionar recursos para la construcción del cuartel Locales 04 de enero de 2022 Redacción Por Así lo aseguró el presidente de la Asociación de Bomberos Voluntarios, Miguel Gómez, quien celebró la decisión del Concejo Municipal de acompañar el veto propositivo del Ejecutivo y expresó que “hicimos historia”. Además, contó que hoy por hoy no tienen deudas.

FOTO ARCHIVO CUARTEL ACTUAL. Está situado en el barrio San José de nuestra ciudad, sobre la prolongación del Bv. Lehmann.

Tras la aprobación del veto propositivo del Concejo Municipal, respecto a Bomberos Voluntarios, el presidente de la Asociación, Miguel Gómez, señaló: “La Asociación de Bomberos Voluntarios está muy contenta con lo que pasó y decidió el Concejo Municipal. Hicimos historia y cuando digo esto me refiero a toda la gente de Rafaela que paga los impuestos y a través de estos nos ayudó y nos ayuda. También me refiero al Ejecutivo, al Legislativo, a cada uno de los que pensó en nuestra labor y en nuestro rol dentro de la sociedad”.

El Ejecutivo, al mismo tiempo de elevar el veto propositivo donde rechaza el 1,5% de subsidio propuesto por la oposición, propone sostener el 0,5%, pero en lugar de por dos años por cuatro años y determina a su vez, la donación de un terreno ubicado en Scossiroli y 25 de Mayo, con una superficie de 1.087 metros para la construcción del cuartel.

“Podemos tener hoy un lote para construir nuestro futuro cuartel y además, recibimos por cuatro años más el 0,5% de la Tasa General de Inmuebles y del Derecho de Registro de Inspección. La Federación de Bomberos Voluntarios de la provincia de Santa Fe nos donó una camioneta Amarok que en enero va a llegar a Rafaela y se va a incorporar al parque automotor que tenemos actualmente”, resaltó Gómez visiblemente satisfecho.

Respecto a las proyecciones sobre la construcción del futuro cuartel, dijo que “la prioridad es poder construirlo lo antes posible, para tratar de salvarnos de pagar el alquiler y de esta manera invertir ese dinero en parte de esa edificación. La idea es que a partir del año que viene, empecemos a gestionar en conjunto con el Ejecutivo y el Concejo, ante la provincia, nación, los privados, ante todos, recursos para cumplir o acercarnos a este objetivo tan anhelado para nuestra Asociación de Bomberos Voluntarios, como lo es la construcción del cuartel propio”.



“HOY NO TENEMOS DEUDAS”

El presidente de la Asociación de Bomberos Voluntarios, manifestó que “hoy por hoy no tenemos deudas, estamos al día con todo y no le debemos nada a nadie. Eso es muy bueno porque años anteriores no sucedía. Con el 0,5% que recibimos de la Tasa y el DREI, aparte de pagar el alquiler que es de $108.500 y el año próximo seguramente se va a ir a más de $150.000, pagamos la reparación de los móviles, la carga de combustible, la compra de equipamiento (elementos de protección personal para los bomberos). Utilizamos ese aporte para todo lo que representa el normal funcionamiento del cuartel. Este es el ingreso más importante que tenemos y con el que lógicamente estamos funcionando”, finalizó.









