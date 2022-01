"El laboratorio del hospital procesa un promedio diario de 700 y 800 muestras"

En febrero de 2021, la provincia inauguró el nuevo laboratorio de biología molecular de Rafaela, ubicado en el hospital de la ciudad, instalaciones que se incorporaron a la red de laboratorios de la provincia de Santa Fe.

La ministra de Salud, Sonia Martorano, había expresado en ese acto que este “no es un laboratorio más, forma parte de la red de este tipo de laboratorios, y fue un mandato que nos dio el gobernador Omar Perotti porque quería que más allá del Covid, en toda la provincia contemos con la accesibilidad, la equidad y la gratuidad”; porque “la biología molecular no es solamente tecnología para Covid sino que también se utiliza para muchas patologías e implica no tener que derivar las muestras a la ciudad de Santa Fe”.

Con la aparición de la nueva cepa Ómicron, el director del hospital Dr. Jaime Ferré, Emilio Scarinci, detalló la actividad del laboratorio molecular en estos momentos, pero primero repasó lo que sucedía en el inicio de la pandemia: “El laboratorio está trabajando con todos los recursos físicos y humanos disponibles. Cuando comenzó la pandemia, todas las muestras se enviaban al Malbrán, luego se empezó a procesar en Rosario y en Santa Fe. En febrero del año pasado se puso en funcionamiento el laboratorio de biología molecular del hospital, lo que significó un gran avance para Rafaela y zona, pudiendo procesar las muestras en nuestro hospital, reduciendo los tiempos de demora”.

“En las últimas semanas, el ritmo de trabajo del laboratorio creció a la par del aumento de casos, llegando a procesar casi mil muestras diarias, con un promedio de entre 700 y 800 por día. Esta cifra es realmente elevada, dada la complejidad del estudio de PCR (reacción en cadena de polimerasa). Esta técnica consiste en la extracción de la muestra de ácido ribonucleico viral (ARN), la posterior amplificación del material mediante ciclos térmicos y polimerización de nucleótidos y la detección de la amplificación en tiempo real para obtener el resultado”, contó el profesional.

Scarinci, continuó explicando que “todo este proceso demora aproximadamente 2 horas y cada corrida se procesan 96 muestras en simultáneo. Por lo tanto, para procesar 800 muestras por medio de PCR se requieren unas 16 horas de trabajo ininterrumpido. En estos momentos se encuentran trabajando 10 personas en esta tarea, entre bioquímicos, genetistas, biotecnólogos, técnicos de laboratorio y administrativos. Vale aclarar que los profesionales que realizan estos estudios requieren de formación y capacitación muy específica”.

Asimismo, el director del hospital dijo que “además de procesar muestras mediante PCR, también se realizan test de antígeno, conocidos como test rápidos. Estos consisten en la detección de proteínas virales específicas, siendo de alta sensibilidad en pacientes sintomáticos”.



ACTUALIZACIÓN DEL

PROTOCOLO COVID

A partir de la actualización del protocolo Covid en la provincia de Santa Fe, desde el hospital local repasaron las modificaciones y nuevos lineamientos de vigilancia Epidemiológica del Ministerio de Salud de la Nación, informados el último 29 de diciembre.

El aislamiento de casos confirmados asintomáticos, leves y moderados, con esquema completo de vacunación, se reduce a 7 días desde la fecha de inicio de síntomas o toma de muestra siendo necesario al menos 48 horas de mejoría clínica. Los 3 días restantes, es necesario continuar con estrictas medidas preventivas: uso de barbijo, distanciamiento social, evitar reuniones familiares/sociales finalizando los 10 días totales.

Aquellos que presenten esquema incompleto, o no estén vacunados, deberán cumplir aislamiento por 10 días. En ambos casos no se requiere control de laboratorio al alta.

En tanto, la cuarentena de contactos estrechos asintomático, para aquellos con esquema de vacunación completo, se reduce a 5 días de aislamiento desde la fecha de nexo con el caso confirmado más 5 días extremando medidas preventivas: Uso de barbijo, mantener distanciamiento social, evitar reuniones familiares, sociales, hasta finalizar los 10 días totales. Es necesario el automonitoreo de síntomas y realización de testeo en caso de presentar al menos 1 de ellos.

Para aquellos que no estén vacunados, o presenten esquema incompleto el aislamiento es por 10 días, con posibilidades de realización de PCR al día 7 y de ser negativa, otorgamiento de alta, continuando los 3 días siguientes con medidas preventivas de cuidado: Uso de barbijo, mantener distanciamiento social, evitar reuniones familiares, sociales, hasta finalizar los 10 días totales

A su vez, la confirmación por criterio clínico-epidemiológico, se reservará para los contactos estrechos convivientes sintomáticos de casos confirmados por laboratorio en los que no sea posible el diagnóstico laboratorial.

A todos los casos confirmados se les inhabilitará el pase sanitario por 10 días para concurrir a eventos masivos u otras actividades consideradas de mayor riesgo.