La EPE y la Municipalidad sufren bajas por el Covid

El Directorio de la Empresa Provincial de la Energía (EPE) informó este lunes que, como consecuencia del desarrollo de rebrote de la pandemia Covid -9, 151 agentes de distintos sectores de la organización se encuentran aislados o con confirmación de la enfermedad. En particular, se verificaron 99 agentes en la zona Rosario, 37 en Santa Fe y 15 en Rafaela.

Un porcentaje importante de estos empleados, cumplen funciones operativas específicas de atención del servicio en las calles. Esta situación, puede originar eventuales demoras en la solución de algunos reclamos.

En virtud del exponencial crecimiento de los casos, la Gerencia de Recursos Humanos se encuentra en permanente contacto con las autoridades provinciales sanitarias y con las entidades gremiales monitoreando la situación, atendiendo que esta actividad ha sido declarada esencial por las normativas nacional y provinciales vigentes en los protocolos Covid.



USO EFICIENTE

Ante esta situación y la extensión de más de 20 días de la ola de calor por la cual transcurre esta región del país, la EPE solicita la utilización eficiente del recurso:

* Usar los equipos de aire acondicionado a no menos de 24°. Cada grado por debajo de esa marca, produce un consumo mayor de electricidad, de entre 5 y 10 %.

* Limpiar periódicamente los filtros de los equipos acondicionadores de aire y vigilar el mantenimiento del mismo.

* Utilizar lámparas led.

* Reducir consumos ociosos de electricidad.

* Tener en cuenta el etiquetado de eficiencia energética de aires acondicionados, heladeras y lavarropas al momento de adquirirlos. Las más eficientes son de clase A.



TAMBIÉN EN LA "MUNI"

Mientras tanto, la Municipalidad de Rafaela también está sufriendo las consecuencias del avance de la pandemia en la ciudad y se encuentra ante un panorama más o menos similar al de la EPE. Es que también cuenta con muchos empleados que tienen el virus y/o se encuentran aislados, complicando, en alguna medida, el normal funcionamiento de las distintas áreas, sumado al personal, y que no son pocos, que en estos momentos se encuentran de vacaciones. De acuerdo a fuentes consultadas por este Diario, en el área de Licencias de Conducir son alrededor de 18 los empleados que están aislados, mientras que son numerosos los casos positivos de Covid-19 registrados en los trabajadores del subsuelo del municipio, la sección donde se realiza la atención al cliente, al igual que otras dependencias. Es por ello que fue llamativo que durante el primer lunes hábil de este 2022 sean contados con los dedos de una mano los ciudadanos que estaban realizando trámites y también los empleados que estaban respondiendo a la requisitoria. De todos modos, a medida que los afectados se van recuperando de la enfermedad, van retomando sus tareas ante la posibilidad de que se produzcan más contagios, haciéndose dinámica esta situación.