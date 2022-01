Se reportaron otros 235 nuevos contagios

El primer lunes del 2022 comenzó en Rafaela con otra cifra altísima de contagios diarios de coronavirus, muy cercana al récord de los 270 casos que se reportaron durante la última jornada del 2021. Fueron 235 los nuevos casos de Covid-19 en la ciudad informados por la Coordinación Epidemiológica de la Región 2 de Salud para un total de 16.530 rafaelinos infectados desde el inicio de la pandemia. De ese total, 1.382 son los vecinos que se encuentran cursando la enfermedad, mientras que 4.128 son los ciudadanos que están llevando a cabo el correspondiente aislamiento obligatorio en sus domicilios. En tanto, los recuperados ascienden a 14.826, mientras que por cuarto día consecutivo no hubo fallecimientos en nuestro medio, que suma 322 decesos desde marzo del 2020 a esta parte. Al mismo tiempo, y a pesar del aumento exponencial de positividad en las últimas semanas, solamente se encuentra internado un paciente Covid-19 positivo en la sala general del Hospital "Jaime Ferré".

Ante este panorama, la de ayer fue otra jornada bastante concurrida la que se registró en el Club Estudiantes, donde mucha gente se acercó desde horas muy tempranas para poder hisoparse luego de los encuentros que se realizaron durante el fin de semana en virtud del Año Nuevo. Hubo nuevamente largas colas, de alrededor de 3 cuadras en algunos momentos de la mañana, y de acuerdo a lo difundido por la cartera sanitaria local, se realizaron otros 730 testeos, con un porcentaje de positividad elevado, de casi el 60%, con lo cual es de esperarse que esta misma situación se pueda repetir durante esta primera semana del año.

Mientras tanto, este martes, a las 10:30, tendrá lugar una videoconferencia para la prensa con el objetivo de brindar información sobre la situación epidemiológica actual de la ciudad. La misma será transmitida por el Facebook de la Municipalidad de Rafaela. Además, la Dirección Regional de Salud informó este lunes que se recibieron 3.510 nuevas dosis de Pfizer destinadas al vacunatorio del hospital local para continuar con el operativo de inmunización contra el Covid-19.

A nivel provincial, el Ministerio de Salud confirmó 3.465 nuevos positivos de Covid-19 en el territorio santafesino, uno de los números más altos de afectados en lo que va de la pandemia, ya que desde junio del 2021 no se registraba una cifra similar. De esta manera, la "bota" acumula 493.129 positivos, mientras que en las últimas 24 horas se anunciaron 2 fallecimientos, uno en Rosario y otro en San Jerónimo Sud para un total de 8.651 víctimas fatales.

Rosario registró 1.133 infectados, la ciudad de Santa Fe 619, Santo Tomé 92, Sunchales 58, San Jorge 55, Esperanza 39, Ceres 38, Sastre 29, El Trébol 25, Frontera 19 y Suardi 17, entre otras localidades. En la provincia hay 16.591 pacientes activos, 467.887 son los recuperados y hasta el momento fueron aplicadas 6.383.432 vacunas de las 6.383.432 dosis que recibió Santa Fe.



NO AL PASE SANITARIO

Mientras tanto, este martes 4 de enero en Rafaela, desde las 19 horas, se llevará a cabo una caminata, desde la Jefatura hacia el municipio, en contra del Pase Sanitario.



MISMA SITUACIÓN

EN SANTA FE Y ROSARIO

Al igual que en Rafaela, en las otras dos grandes urbes de la provincia hubo hubo largas filas de gente para testearse, lo que generó discusiones entre los que esperaban ser atendidos. Es que la cantidad, cada vez más creciente, de santafesinos que intentan testearse para saber si son o no positivos en coronavirus está generando inconvenientes en los centros asignados por el Ministerio de Salud. Es el caso del ubicado en la Estación Belgrano de la capital provincial, donde desde la mañana de este lunes se formaron filas de más de 300 metros de gente que espera por el test. Lo mismo sucede en el centro de testeo que se encuentra en el Viejo Hospital Iturraspe. Largas filas y larga espera que contribuye a que el ánimo de la población comience a alterarse. Discusiones entre los que van a hisoparse, problemas por el lugar asignado en la columna de gente hace que se generen inconvenientes y peleas por los "colados", según describió el móvil de LT10 desde la Estación Belgrano. Para evitar que estén a pleno sol con las altas temperaturas de estas últimas semanas en la ciudad, se trasladaron tres centros a escuelas. Sin embargo, los inconvenientes no se solucionaron con esta sola medida. La suba de casos y de contactos estrechos con personas que dieron positivo, generan una alta demanda por un testeo que corrobore la condición. Cabe aclarar que el gobierno recomendó que aquellos contactos estrechos con un positivo en covid que no tenga síntomas no debe hisoparse sino guardar aislamiento por cinco días. En Rosario, en tanto, se originaron largas colas y esperas de hasta 4 o 5 horas para lograr hisoparse. Ante ese cuadro, se analiza reforzar la atención en esos centros y se evalúa incluso la apertura de nuevos lugares para recibir a la población.