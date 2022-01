Reivindicar Nacionales 04 de enero de 2022 Redacción Por Leer mas ...

El director del Museo Malvinas e Islas del Atlántico Sur y veterano de guerra Edgardo Esteban aseguró que "cuando hablamos de Malvinas siempre hablamos de esa línea transversal que nos marca la unidad y no hay muchos temas en este país, en el que tenemos tantas grietas, que nos puedan sentir esa identificación".

"No hay una ciudad, no hay un pueblo, por más pequeño que sea, que no tenga una plaza, un monolito, una escuela, una calle, un lugar para recordar a sus caídos, para reivindicar la causa Malvinas, que es parte de esa identidad y pertenencia que tenemos", subrayó.

Redacción Redacción de Diario La Opinión de Rafaela

