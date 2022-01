Quienes regresen al país deben testearse Nacionales 04 de enero de 2022 Redacción Por La medida alcanza a todos los mayores de 6 años. El test debe ser entre el tercer y quinto día de su arribo al país.

FOTO ARCHIVO JUAN MANZUR. El jefe de Gabinete firmó la resolución administrativa.

Todas las personas mayores de 6 años que ingresen al país, sean o no residentes, deberán realizarse una prueba diagnóstica de SARS-COV-2 entre el tercer y quinto día de su arribo, y hasta entonces no podrán concurrir a eventos masivos ni a reuniones sociales en espacios cerrados. El Gobierno dispuso que la medida rige para quienes ingresen por vía aérea, fluvial o marítima, informó hoy el Ministerio de Salud de la Nación.

Según la Decisión Administrativa 1316/2021 publicada en el Boletín Oficial: "Los argentinos o las argentinas residentes, y extranjeros o extranjeras residentes o no residentes que ingresen al país, mayores de seis años de edad que hayan acreditado estar vacunados y vacunadas con parte del esquema de vacunación o con el esquema de vacunación completo, de acuerdo al país de origen, deberán practicarse una prueba diagnóstica de SARS-CoV-2 entre los días tercero a quinto de su llegada al país, debiendo abstenerse durante esos días de estadía en el país de concurrir a eventos masivos y/o reuniones sociales en espacios cerrados".

"La fundamentación de la decisión plantea que la situación internacional en relación con la variante Ómicron representa un riesgo, por lo que es fundamental generar estrategias que permitan disminuir la posibilidad de infección a través de la misma. Y que en este sentido se debe reforzar la vigilancia epidemiológica para detectar de manera temprana y oportuna un cambio en la situación epidemiológica", indicó el Ministerio de Salud.

La actualización de los protocolos fue informada a través de una decisión administrativa que firmaron el jefe de Gabinete, Juan Manzur; el ministro del Interior, Eduardo "Wado" de Pedro; y la titular del Ministerio de Salud, Carla Vizzotti.

Una de las novedades es que se dota de herramientas al personal de las empresas de transporte aéreo, marítimo y terrestre para hacer cumplir con los protocolos vigentes, por lo tanto, si el viajero no cumple con todos o alguno de los requisitos, el personal tendrá la autoridad de impedir que el mismo embarque.

Todo pasajero que viaje a Argentina debe contar con la siguiente documentación: declaración jurada exigida por la Dirección Nacional de Migraciones; prueba PCR negativa realizada en el país de origen dentro de las 72 horas previas al inicio del viaje o bien un certificado de alta médica emitido dentro de los 90 días previos que justifique un PCR positivo que acredite que tuvo la enfermedad en ese lapso correspondiéndole dicha alta médica; esquema de vacunación completo por lo menos 14 días antes de su ingreso (o de su exención si por algún motivo la tuviere) de acuerdo a lo definido por las autoridades sanitarias del país de vacunación; seguro de salud COVID-19, con cobertura de servicios de internación, aislamiento y/o traslados sanitarios, para quienes resulten casos positivos, sospechosos o contactos estrechos.

El control de la documentación que acredite los requisitos solicitados, será realizado por las compañías de transporte previo al embarque. (NA)

Redacción Redacción de Diario La Opinión de Rafaela

