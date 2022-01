Pitta presentó una acción de amparo contra el pase sanitario

La científica y dirigente de Republicanos Unidos Sandra Pitta, con el respaldo del equipo legal de ese mismo partido, presentó un habeas corpus colectivo contra el pase sanitario dispuesto por el Gobierno a raíz del aumento de contagios de coronavirus. La presentación, a la que tuvo acceso NA, fue realizada ante la Cámara Criminal y Correccional Federal, en Comodoro Py, pero luego derivada al Juzgado N° 13, a cargo de Luis Alberto Zelaya, que estaba de turno.

Según el escrito, "resulta arbitrario que, bajo el pretexto del dictado de normas sanitarias, se impongan verdaderas sanciones a las personas que no se han vacunado, cuando es el Estado quien actúa deficientemente en la vacunación y en la generación de condiciones de credibilidad".

El texto también explica que "normas como las que se impugnan constituyen una expresión de la utilización de la fuerza monopolizada por el Estado como primera opción frente a un problema sanitario cuyo conocimiento científico es aún escaso y provisorio".

El documento presentado por la científica completó "sin más, es un uso de la fuerza motivado en el 'no saber' y 'no contar con información precisa'; un intento pueril y bárbaro de suplir la ignorancia mediante la imposición o la prohibición, soslayando acciones preventivas no restrictivas de derechos y respetuosas de la autonomía de la voluntad de los seres humanos".

La presentación apunta a denunciar "la situación de todas aquellas personas mayores de 13 años de edad que no fueron inoculadas con las dos dosis de vacunas contra el COVID 19 y que, en todo el país, están siendo alcanzadas por la Decisión Administrativa N°1198/2021", y pide para ellos "la protección de sus derechos ambulatorios, a través del presente habeas corpus".

La dirigente de RU, patrocinada por los abogados Juan Martín Fazio y Juan Manuel Camba, pidió de este modo al Poder Judicial que deje sin efecto las restricciones impuestas por el Gobierno nacional en todo el país en la Decisión Administrativa 1198/2021. (NA)