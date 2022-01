Falta apoyo internacional para cerrar el acuerdo con el FMI

En el Gobierno nacional admiten que la posibilidad de un acuerdo con el FMI aún no cuenta con los respaldos necesarios por parte de la comunidad internacional, aunque confían en lograrlos con el avance de las negociaciones. "No está el apoyo pleno de la comunidad internacional. Cada gobierno decidirá cuándo expresarse", afirmó ayer una calificada fuente del Ministerio de Economía, quien admitió que ésa es una de las trabas que aún existe en la negociación.

De allí que se considere relevante la reunión que este miércoles desde las 17:00 en el Museo del Bicentenario encabezará el Ministro de Economía, Martín Guzmán, con los gobernadores. "Vamos a explicar cuál es el estado de la negociación y le informaremos la situación geopolítica actual", indicaron cerca del jefe del Palacio de Hacienda.

Dada esta situación, funcionarios del Palacio de Hacienda mantendrán durante esta semana reuniones especiales con empresarios para seguir explicando detalles de las conversaciones con el FMI, y eventualmente las complicaciones que demoran la firma.



SIN LA OPOSICIÓN

La coalición opositora Juntos por el Cambio decidió que los cuatro gobernadores que forman parte del espacio no concurran a la reunión convocada para este miércoles por el presidente Alberto Fernández para hablar sobre la negociación con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

El jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, y los gobernadores de la UCR Gerardo Morales (Jujuy), Gustavo Valdés (Corrientes) y Rodolfo Suárez (Mendoza) mantuvieron conversaciones telefónicas con el resto de los integrantes de la mesa nacional de Juntos por el Cambio, en las que se tomó la decisión.

Así lo confirmaron a NA fuentes de la principal alianza opositora, quienes precisaron que los gobernadores resolvieron que "no van a ir para la foto y sin precisiones de nada" en lo que refiere a los detalles de la negociación que lleva adelante el ministro de Economía, Martín Guzmán, con el FMI.