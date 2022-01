El tránsito en Rafaela es otra de las problemáticas que muchas veces pone en jaque al sistema sanitario, a partir de alto índice de accidentología que se da en las calles de la ciudad.

El flamante secretario de Gobierno y Participación Ciudadana, Jorge Muriel, al ser consultado por las políticas de prevención en tránsito, tema inherente a su cartera, señaló: “Vinimos trabajando en diciembre -un mes intenso en cuanto a tránsito- con respecto a controles de velocidad, casco, documentación, y vamos a profundizar en este mes de enero todas estas acciones. Además, surgen algunas otras cuestiones para poder mejorar las estrategias llevadas adelante por el Estado local”.

“Creemos profundamente que no se trata solamente del aspecto sancionatorio, sino que hay que ir por el convencimiento de que cada ciudadano debe cumplir con las normas de tránsito, lo que es fundamental para poder tener la convivencia que todos deseamos. Rafaela tiene un parque automotor grandísimo y esto genera una complejidad. Entre todos tenemos que volver a ordenarlo. La pandemia nos relajó de algún modo y mucha gente que estaba abocada a los controles la tuvimos destinada en otras tareas”, indicó Muriel.

El funcionario, contó que actualmente se encuentran 18 agentes del área de Protección Vial y Comunitaria aislados, ya sea por ser positivos de Covid o por contacto estrecho y manifestó que “estamos reacomodando en estos días los controles y las guardias, pero vamos a seguir con la profundización de las campañas de concientización respecto al tránsito”.



PROYECCIONES PARA EL 2022

Acerca de su nuevo rol y los desafíos que tiene desde la secretaría de Gobierno y Participación Ciudadana, dijo que “es una secretaría muy grande, con muchísimo trabajo diario y uno de los grandes desafíos es poder coordinar con todo el equipo de trabajo las acciones para lograr los resultados esperados. Repito, me parece central trabajar en la concientización y en la educación en tránsito, fortaleciendo lo que ya se viene haciendo y potenciando diferentes herramientas, para que el ciudadano internalice las normas en la vía pública”.

Muriel, recordó que atendiendo lo impuesto por esta nueva etapa sanitaria y la dinámica de la pandemia, está en marcha una nueva prórroga para las licencias de conducir que vencían el 31 de enero y ahora vencen el 31 de marzo y para tal fin se trabaja para poder responder a cada uno de los turnos otorgados.



APELAR A LA RESPONSABILIDAD INDIVIDUAL

El funcionario también se refirió a la situación sanitaria y remarcó: “Repetir y volver a recalcar el pedido de responsabilidad individual, ya que la cepa Ómicron es muy contagiosa y ya vemos como está circulando en la ciudad, donde de hecho hay muchísimos casos. Vemos a mucha gente que no está respetando el aislamiento y muchas veces cuando se los llama para informarles el resultado no se encuentran en el domicilio; eso verdaderamente nos está preocupando y son estas cosas que nos llevan a reflexionar, a apelar a la responsabilidad individual y a pedir que apliquemos todo lo que aprendimos hasta este momento”.