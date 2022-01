Comenzó "picado" el 2022

(Desde Santa Fe). Apenas despuntaba el 2022 los senadores y diputados radicales emitieron un severo documento mostrando su “profunda preocupación por la línea comunicacional del Gobierno Provincial, expresada a través de funcionarios de primera línea, intentando culpar a la oposición por la falta de sanción de ley de Presupuesto 2022 antes del 1 de enero, con argumentos falaces desconociendo la necesidad de consolidar el diálogo político a través de ambos poderes y los representantes democráticos elegidos por el ‘pueblo´ para tal fin”, definieron tal como publicó La Opinión en su edición de ayer.



¿QUE ACUERDOS NO CUMPLIÓ

EL PODER EJECUTIVO?

Llamó la atención que el Presupuesto 2022 saliera votado por unanimidad en la Cámara de Senadores, y una semana más tarde fuera freezado en Diputados por los propios radicales -y socialistas- “por acuerdos que el Poder Ejecutivo no cumplió”, según se pudo escuchar desde las oficinas radicales de una y otra ala de la Legislatura.

Según pudo reconstruir nuestro Diario, una vez votado en el Senado, donde el radicalismo tiene minoría ante un oficialismo unificado (como finalmente ocurrió) y para que la mayoría radical -y socialista- de Diputados haga lo propio, las autoridades del gobierno con las cuales venían reuniéndose los senadores, debían allanarse a cumplir con una serie de demandas (que a la luz de los hecho no se habrían cristalizado) tales como: transferir fondos de deudas del Fondo de Obras Menores, y/o firma de decretos del plan Incluir.

También un pedido de los intendentes de Rosario y Santa Fe, Pablo Javkin y Emilio Jatón, para que el gobierno cumpla con una transferencia de fondos (se hablaba de unos tres mil millones de pesos) que tampoco se habría plasmado.

Una alta fuente legislativa radical hizo notar que “Córdoba recibió ATN y los coparticipó, en cambio Santa Fe se los guardó; lo mismo con el fondo Covid que le votamos el año pasado, que de 3 mil millones transfirieron a comunas y municipios menos de 1500 millones”. Además le votamos más de 70 mil millones de pesos de endeudamiento a Omar Perotti, por lo tanto no puede venir a decirnos que no somos solidarios con el gobierno”.



EL DURO DOCUMENTO RADICAL

HORAS DESPUÉS DEL BRINDIS

Tras algunas consideraciones políticas sobre la gestión provincial, los senadores y diputados radicales, encabezados por Felipe Michlig y Maximiliano Pullaro dejaron también en claro con respecto del presupuesto no tratado en Diputados, que “tienen las herramientas necesarias para gobernar reconduciendo el presupuesto anterior”, hasta que sea aprobado el nuevo a partir de febrero. Técnicamente hacen notar que “la Ley de Administración Eficiencia y Control N° 12.510 le asigna al Poder Ejecutivo herramientas de flexibilización del presupuesto para adecuarlo a las necesidades que surjan en el devenir del año. Dichas herramientas son aplicables igualmente para los presupuestos reconducidos. Incluso, dichas facultades le permiten incorporar al presupuesto programas u obras que no estaban previstas en el presupuesto”.

Y ponen como ejemplo “el programa insignia “Billetera Santa Fe” y el subsidio millonario a un club rafaelino -Sportivo Norte- que no estaban contemplados explícitamente en el respectivo presupuesto 2021 sancionado, pero eso no fue obstáculo para que se concreten”.



"LA MAYORÍA OPOSITORA

PERJUDICA AL PUEBLO"

La flamante ministra de Gobierno, Celia Arena debutó con el cuchillo entre los dientes, y tuvo que salir a la palestra para dejar sentada la posición del gobierno: "no es tiempo de mezquindades sino de consensos, tanto en Santa Fe como en Argentina y en el mundo" generalizó, para puntualizar luego que “la decisión de la mayoría opositora en la Cámara de Diputados que iniciemos el año 2022 sin presupuesto no genera dificultades al gobierno, sino a todo el pueblo santafesino”; a la vez que pidió “madurez política”. Arena puso el dedo en la llaga recordando que “en 2019 ya se nos impuso esa hoja de ruta y en 2020 Omar Perotti gestionó con un presupuesto impuesto. Hoy la realidad es muy similar”.



"VEREMOS DÓNDE SACAMOS

LA PLATA QUE NOS FALTA"

Inmediatamente de suspendido el tratamiento del presupuesto en Diputados, el gobernador Omar Perotti salió a marcar la cancha, aseverando que se prorrogará el presupuesto 2021 y que analizará de dónde "sacar 1.500 millones de pesos, si de Salud, de Seguridad, Educación o de la Legislatura". "Habrá que ser más austeros", sentenció. Este lunes se conoció el decreto de prórroga en una historia que continuará.