El covid afectó el inicio de las pretemporadas

El entrenador Sebastián Battaglia no dirigió ayer la primera práctica con el plantel de Boca Juniors en el Centro de Entrenamiento de Ezeiza, luego de que presentase "síntomas compatibles" con Covid-19, aun cuando el test de antígenos dio "resultado negativo", mientras que 11 jugadores, la mayoría con probable contagio de coronavirus, estuvieron ausentes.

De acuerdo con la información oficial suministrada por la entidad auriazul, el director técnico, junto al marcador de punta colombiano Frank Fabra, se hallan esperando "el resultado del PCR" en cuestión para determinar los pasos a seguir, según los protocolos sanitarios existentes. El entrenador, que presentó unas líneas de fiebre, planeaba en estas horas firmar su contrato por un año con el club luego de pasar vacaciones con su familia, su esposa y tres hijos, en las playas de México.

El mismo parte da cuenta de que los jugadores Agustín Rossi, Marcelo Weigandt, Gastón Avila, Carlos Zambrano, Alan Varela, Rodrigo Montes, Cristian Pavón y Eduardo Salvio son positivos en coronavirus y ya se encuentran haciendo el aislamiento correspondiente.

Tanto Rossi, Avila, Zambrano, Varela y Pavón se habían testeado por precaución el domingo y al dar positivo no asistieron al primer entrenamiento del año que estaba pautado para las 15 horas en Ezeiza. En los casos de Weingandt y Montes llegaron hasta la puerta del predio con sus respectivos autos y antes de entrar al lugar, en una carpa preparada especialmente, se hicieron el hisopado rápido que les dio positivo y entonces quedaron a la espera del estudio para confirmar el posible contagio de Covid-19. En cuanto a Eduardo Salvio, dio positivo en Europa (pasó sus vacaciones entre España y Portugal) y antes de viajar al país se realizó un nuevo test que dio negativo. El delantero cuyo contrato vence el 30 de junio de este año, regresaba anoche a la Argentina.

Mientras que Sebastián Villa y Luis Advincula tampoco estuvieron en el comienzo de los trabajos de la pretemporada por problemas en sus vuelos desde Colombia y España, respectivamente. El delantero colombiano, que es requerido por el Dinamo, de Moscú, tuvo problemas de vuelos y se espera que en las próximas horas se haga presente.

En Boca solo esperan que el club ruso haga efectivo por escrito la propuesta que realizó de palabra, para finalizar una operación que le dejaría a Boca, dueño del 70 por ciento de la ficha, una suma cercana a los 7.500.000 dólares netos.



DOCE CASOS EN VELEZ

El plantel profesional de Vélez registró doce casos positivos en coronavirus en el inicio de la pretemporada, que se suman a otros seis contagios informados anteriormente, entre ellos el del entrenador Mauricio Pellegrino. En las pruebas protocolares por la vuelta a la actividad, se volvieron a encender las alarmas en el conjunto de Liniers: los jugadores Joaquín García, Lenny Lobatto, Miguel Brizuela, Nazareno Romero, Máximo Perrone, Valentín Gómez, Leonardo Jara, Luca Orellano, Agustín Bouzat y Lucas Pratto, quien se casó el pasado 29 de diciembre y realizó una fiesta a la que asistieron varios ex compañeros de otros clubes, dieron positivo y deberán permanecer aislados.

Además, los futbolistas de Reserva Facundo Perrone y Lucas Escobar arrojaron el mismo resultado, por lo que son doce los casos confirmados este lunes en el "Fortín", que solo contó con 14 profesionales y un conjunto de sparrings.

De esta manera, los contagiados se perderán los primeros días de trabajos y el amistoso pactado para el sábado 8 de enero frente a Almirante Brown. Días atrás, ya se habían confirmado los casos de Matías Borgogno, Nicolás Garayalde, Agustín Mulet, Carlos Lampe y Matías De los Santos -los últimos dos ya completaron el aislamiento y se entrenaron-, mientras que el domingo se sumó Pellegrino, según anunció la cuenta oficial del club en las redes sociales.



TRES EN RACING

El plantel de Racing Club inició la pretemporada con tres futbolistas que dieron positivo de Covid-19 junto a Federico Insúa, ayudante del entrenador Fernando Gago. Los jugadores Matías Núñez, Javier Correa y Carlos Alcaraz dieron positivo en los hisopados que se realizaron antes de la vuelta a las prácticas en el estadio.

Además, el arquero rafaelino Matías Tagliamonte tampoco estuvo en el primer día ya que está aislado desde la semana pasada y recién tendrá el alta el próximo jueves.



ONCE EN SARMIENTO

Sarmiento de Junín, dirigido ahora por Israel Damonte, anunció que se detectaron otros once casos positivos en coronavirus en el plantel que inició la pretemporada, que se suman al ya confirmado contagio del experimentado delantero Lisandro López. "En el día de hoy, se realizaron los testeos protocolares para el inicio de la pretemporada, arrojando resultados positivos en los siguientes jugadores: (Guido) Mainero, Manuel García, (Benjamín) Borasi, (Federico) Vismara, (Facundo) Castet, (Joaquín) Cabrera, (Joaquín) Gho, (Lautaro) Montoya, (Jonatan) Torres, (Juan) Caviglia y (Manuel) Mónaco", informó Sarmiento en su cuenta oficial de la red social Twitter.



EN LANUS Y ARGENTINOS

Lanús anunció ayer que se registraron tres casos positivos en coronavirus en el plantel profesional, aunque se encuentran "a la espera de confirmación por PCR", en el inicio de la pretemporada del equipo de Jorge Almirón, flamante entrenador que no estará presente en los primeros días de preparación. "En las pruebas médicas realizadas antes de iniciar la pretemporada, Lautaro Acosta, Lautaro Morales y Lucas Acosta arrojaron resultados positivos en los tests de antígenos para COVID-19. Los jugadores se encuentran aislados preventivamente a la espera de confirmación por PCR", publicó la cuenta oficial del "Granate".

El encargado de comandar las primeras prácticas es el ex lateral Maximiliano Velázquez, uno de los ayudantes de campo del técnico, dado que Almirón arribaría a la Argentina este martes y sería presentado oficialmente en su regreso al club.

El plantel de Argentinos Juniors comenzó con tres casos confirmados de coronavirus y otras tres ausencias por contacto estrecho.Los futbolistas Lucas Alegre (arquero de la reserva) y Matías Galarza (volante que debutó en el último torneo de 2021) dieron positivo al igual que el preparador físico Gonzalo Gador, miembro del cuerpo técnico de Gabriel Milito. A su vez, el club informó que Marco Di Cesare, Yair González y Matías Lugo están aislados por ser contacto estrecho y no pudieron estar en el primer día de la pretemporada 2022. El mediocampista Gabriel Carabajal, por su lado, acusó un cuadro febril y será hisopado en las próximas horas para confirmar el diagnóstico.



EN ALDOSIVI Y PLATENSE

Siete jugadores de Aldosivi de Mar del Plata dieron positivo de coronavirus. Tras los hisopados que se le practicaron a todo el plantel, los contagios detectados fueron los del arquero Sebastián Lerena, el defensor Rufino Lucero, el mediocampista Franco Perinciolo, los delanteros Lautaro Rinaldi, Alejandro Aranda y Elías Torres, así como el volante Marcelo Meli, una de las incorporaciones.

Platense comenzó la pretemporada con la presencia de Gonzalo Bergessio, quien retornó al club luego de casi 17 años, y seis bajas por Covid-19: Franco Baldassarra, Brandon Barbas, Ignacio Schor, Juan Pablo Pignani, Marco Pellegrino y Augusto Schott, quien fue el único que dio positivo en los testeos.



DOS EN NEWELL'S

Newell’s Old Boys comenzó el ciclo de Javier Sanguinetti como entrenador, con dos jugadores contagiados de coronavirus y ninguna cara nueva en el equipo, en relación a la pasada temporada.El plantel ‘rojinegro’ trabajó durante la jornada en el predio de Bella Vista a las órdenes del exdirector técnico de Banfield, quien reemplazó al interino Adrián Taffarel y estuvo acompañado por uno de sus asistentes, Cristian Lovrincevich.

El departamento médico de la entidad del Parque de la Independencia confirmó hoy que los juveniles Guillermo Balzi y Nazareno Funez “arrojaron resultado positivo para Covid-19 y permanecerán aislados en sus domicilios”. El entrenador no tendrá en cuenta a los jugadores Alan Aguerre (arquero); Mariano Bíttolo y Manuel Capasso (defensores); Gabriel Compagnucci (mediocampista) y Maximiliano Comba (delantero), quienes bajarán a la Reserva o serán negociados.



BOSELLI CONTAGIADO

El plantel de Estudiantes de La Plata inició la pretemporada y los testeos arrojaron que Mauro Boselli, flamante refuerzo, Manuel Castro, Nazareno Colombo y Ezequiel Ramírez, en la última etapa de recuperación de su lesión ligamentaria, son positivos en coronavirus y se retiraron a sus domicilios para cumplir con el aislamiento obligatorio por la pandemia.