Anya Taylor-Joy está de visita en Buenos Aires

Luego de tres años sin poder visitar el país como consecuencia de la pandemia de coronavirus, la actriz estadounidense Anya Taylor-Joy, quien vivió sus primeros siete años de vida en Argentina, donde aún conserva a parte de su familia, regresó a Buenos Aires para pasar las fiestas.

La ganadora de un Globo de Oro como la Mejor Actriz de miniserie y/o película hecha para TV por "Gambito de Dama" se tomó unos días de descanso laboral y eligió venir a nuestro país. En los últimos días, se la pudo ver recorriendo las calles porteñas a cara descubierta y sin ningún tipo de custodia.

El primero en encontrarla fue el reconocido diseñador nacional Laurencio Adot, quien se tomó una foto junto a la actriz y al postearla escribió: "In Buenos Aires, Recoleta. Sábado, desayuno en La Rambla. Me encontré a la mega actriz/it girl Anya Taylor-Joy". Luego, al ser consultado por su encuentro con Anya, Adot respondió: "Es dulce, femenina, chic y habla español... divina". Y confesó que le ofreció obsequiarle su vestido de novia para cuando ella quisiera.

Rápidamente, los fans de la artista salieron a buscarla por el barrio porteño y algunos tuvieron la suerte de encontrarla.

A su vez, en el día de ayer, Anya compartió una foto en su cuenta de Instagram, en la cual en un perfecto español escribió: "Esta foto fue sacada cinco minutos después de llegar a Buenos Aires por primera vez en tres años. No podía para de llorar de la emoción. Esperemos que este año sea uno que nos deje unirnos con la gente y los lugares que queremos tanto. Un beso grande y feliz año a todos… cuídense".



Sobre la actriz:

Anya Taylor-Joy nació en Miami, pero vivió en Argentina hasta sus siete años. Es por ello que habla un castellano rioplatense perfecto. Es hija de madre española-inglesa y padre escocés-argentino, el piloto de motonáutica Dennis Taylor, que fue muy famoso en los años 80. Durante su infancia, asistió al colegio mixto y bilingüe Northlands School, en la localidad bonaerense de Olivos, el mismo donde se formó la Reina de los Países Bajos, Máxima Zorreguieta.

En los últimos años, la actriz logró triunfar en Hollywood, sobre todo por su papel protagónico en Gambito de Dama, la miniserie de Netflix que se convirtió en una de las más vistas del 2021. Su papel le valió el reconocimiento de la crítica mundial.

Además, brilló en la película "Fragmentado", "Los nuevos mutantes", "Last Night in Soho" y está próxima a estrenar la temporada final de la serie "Peaky Blinders", la cual se centra en una familia de gangsters de Birmingham, durante los años veinte y del ascenso de su jefe, Thomas Shelby, un mafioso que dominará toda Inglaterra.

Pese a su gran éxito, la actriz nunca pierde oportunidad para mencionar su amor y afecto por Argentina. Es más, en una entrevista con Teleshow en diciembre de 2020, Anya expresó: "Lo que más extraño es que todos los que me conocen allá saben cómo soy yo desde que era una bebé. Y como viajamos tanto con mi familia, esto resulta lo más extraño. Tener la posibilidad de estar en un lugar donde la gente me vio crecer. Extraño mis apodos, hablar en español todo el tiempo. Allá está gran parte de mi alma y mi corazón. Por eso visito Argentina al menos una vez al año. Quiero volver ya mismo".