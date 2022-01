Manifestaciones contra la exploración petrolera

Vecinos autoconvocados se manifestaron en la ciudad costera de Villa Gesell contra la exploración petrolera frente a las costas de Mar del Plata, luego de que el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable apruebe el informe presentado por la empresa Equinor para avanzar en la exploración sísmica y la extracción petrolera en aguas de la Plataforma Continental Argentina.

Es por esta razón que los manifestantes se congregaron en la playa y Paseo 130 para protestar contra la habilitación de la exploración petrolera en el Mar Argentino, frente a la Costa Atlántica. Entre los manifestantes se pudo ver a Jorge Serrano, líder de los Auténticos Decadentes.

Esta manifestación acompaña a otras realizadas en toda la región, principalmente en Mar del Plata, donde incluso se realizó una protesta frente a la residencia presidencial de Chapadmalal, cuando el presidente Alberto Fernández se encontraba en el lugar.

Cabe recordar que a principios de julio del 2021, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación convocó a la Audiencia Pública n° 1/2021, en la que participaron miembros de la sociedad civil, representantes de organizaciones sociales y ambientalistas y representantes del sector petrolero. En ese contexto, aproximadamente 350 personas expusieron durante la audiencia, de las cuales 333 se opusieron al avance de la industria petrolera en el Mar Argentino. Es decir, solo 12 expusieron a favor.

No obstante, mediante la resolución 900/2021 publicada el pasado jueves en el Boletín Oficial, se dio por terminada la suspensión de plazos del procedimiento de evaluación de impacto ambiental y se dio vía libre al proyecto de "adquisición sísmica 2D-3D-4D off shore en bloque CAN 108-CAN 114" presentado por Equinor, una empresa global de energía fundada en Noruega, que participa en licencias de petróleo y gas en Argentina. Esto permite a la compañía la extracción de petróleo a unos 300 kilómetros de las costas de Mar del Plata.

El área que va a explotarse equivale en tamaño a 75 veces la Ciudad de Buenos Aires y está ubicado en el principal corredor biológico del mar Argentino.

La decisión fue ampliamente repudiada por grupos ambientalistas, cámaras empresarias del sector pesquero y hasta dirigentes políticos que alentaron a protestar en contra de la decisión presidencial. Es por ello que desde la cartera del ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible Juan Cabandié indicaron que a través de la la resolución 436/2021 le exigirán a Equinor Argentina “dar estricto cumplimiento a los términos del Plan de Gestión Ambiental”.

A pesar de ello, la organización Greenpeace alertó que "existen 100% de probabilidades de que ocurran derrames" ante la explotación petrolera y que "resultaría inevitable que el petróleo llegue a las playas, implicando una verdadera condena para las comunidades costeras y sus medios de vida", sostuvieron.

"No hay manera de llevar a cabo la exploración y explotación petrolera offshore sin que genere impactos irreversibles para los ecosistemas marinos, su biodiversidad, las costas, las playas y los principales medios de vida de las comunidades costeras", detallaron desde la organización.

Y concluyeron: "Luego de meses de silencio, en los que hubo un constante rechazo de la población, justamente aprueban las solicitudes de Equinor en épocas de fiestas, vacaciones y ferias judiciales".