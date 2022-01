Warner compró el catálogo de David Bowie

Warner Chappell Music (WCM) anunció que compró el catálogo completo del británico David Bowie. La compañía ha adquirido canciones publicadas a lo largo de seis décadas de sus 26 álbumes de estudio, desde el disco de debut "David Bowie", lanzado en 1967, hasta el último, "Blackstar", de 2016, año de la muerte del artista a los 69 años; y lo festeja con el lanzamiento de un álbum póstumo que estará disponible desde este viernes.

Se trata de "Toy", un disco póstumo grabado en 2001, pero que nunca llegó a publicarse debido a divergencias con la discográfica, y que verá la luz finalmente este viernes.

La empresa no ha revelado el precio que pagó por la adquisición del material, pero la revista Variety estima un valor de más de 250 millones de euros, lo cual es mucho menos de la mitad de los 535 millones de dólares de los que habían hablado algunos medios británicos en noviembre. Luego de una transacción realizada con los herederos del artista británico, casi todo el trabajo del músico estará bajo un mismo techo corporativo.

Entre las canciones compradas se encuentran éxitos como "Heroes", "Changes", "Let's Dance", "Ziggy Stardust", "Starman", "Rebel Rebel", "Fame" y su colaboración con Queen de 1981, "Under Pressure", entre tantas otras. El acuerdo también incluye el material de la efímera banda de Bowie llamada Tin Machine, además de otros proyectos.

"Estas no son solo canciones extraordinarias, sino hitos que han cambiado el rumbo de la música moderna para siempre", dijo en un comunicado el consejero delegado de WCM, Guy Moot, quien describió el catálogo como "rompedor, influyente e imperecedero".

Este acuerdo fue anunciado a menos de una semana del que hubiera sido su 75 cumpleaños, el 8 de enero, y que se ha celebrado con la apertura de dos tiendas con merchandising del británico en Londres y Nueva York, y con la publicación en noviembre de la colección de discos "Brilliant Adventure (1992-2001)". A ellos se suma el estreno de "Toy" un día antes de su natalicio.