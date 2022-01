Telefe fue el canal más visto en 2021

Tras 10 años consecutivos, una vez más Telefe se consagró como el canal más visto del año, en este caso, el 2021. Y no solo ganó la medición anual con una gran ventaja, sino que también se convirtió en el primer canal en ganar la medición general por diez años consecutivos.

Según la planilla de Kantar Ibope Media, a lo largo de los 12 meses Telefe promedió 9 puntos de rating, con 2,9 puntos de diferencia de El Trece, el cual obtuvo 6,1, seguido por el El Nueve con 2,3, que se consolidó en el tercer puesto que durante muchos años fue de América.

Las cifras del 2021 marcan que la diferencia que Telefe le sacó a El Trece es la mayor desde el 2006 y que lleva cuatro años consecutivos de glorias mensuales.

Los números se explican solos. Por un lado, Telefe logró imponerse con sus ciclos ya instalados en todas las franjas (la matutina, la de 12 a 16, la de 16 a 20 y la de 20 a medianoche), pero su fuerte fue el primetime con sus realities, especialmente con MasterChef Celebrity y La Voz argentina, y con la telenovela turca Doctor Milagro.

Por otro lado, no fue el mejor año para El Trece, sobre todo para Marcelo Tinelli, que esta temporada presentó La Academia de ShowMatch, y para Adrián Suar, que no consiguió subir los números del segmento más competitivo, ni siquiera con el estreno de su tira La 1-5/18.

Cabe aclarar que una vez más, este año se sintió la ausencia de las dos divas de los canales: Mirtha Legrand, quien solo tuvo dos apariciones en La Noche de Mirtha, y Susana Giménez, a quien apenas se la vio en el adelanto de Susana, invitada de honor, junto a Wanda Nara y Mauro Icardi.

Por su parte, Telefe Noticias fue el programa más visto de su rubro, con un promedio de televisores encendidos de 38,5%. De esta manera, el ciclo informativo lleva 38 meses consecutivos imponiéndose en su franja, desde octubre de 2018.

En cuanto a las diez producciones con mayor rating del año, todas corresponden a Telefe. Ellas fueron La Voz argentina, MasterChef Celebrity, segunda temporada, MasterChef Celebrity, segunda temporada Gala de Eliminación, MasterChef Celebrity, primera temporada, La Voz argentina, camino a la final, MasterChef Celebrity, primera temporada Gala de Eliminación, Doctor Milagro, MasterChef Celebrity, tercera temporada Gala de Eliminación, MasterChef Celebrity, tercera temporada y Susana, invitada de honor.

En relación al encendido, se registró una suba de 0,8 con respecto al 2020. El mes que contó con mayor cantidad de televisores prendidos fue mayo, con 21,8, mientras que enero fue el de marca más baja, con 17,7.