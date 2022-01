Cristina Pérez se incorpora a Radio Rivadavia

Cristina Pérez se suma a la ola de desvinculaciones de Radio Mitre, junto con Marcelo Longobardi y Willy Kohan, dos históricos periodistas de la emisora. Sin embargo, la conductora de Telefe Noticias no dejará este medio, por el contrario, se incorporará a Radio Rivadavia.

Luego de permanecer durante seis años al frente de Confesiones en la noche, el ciclo con el que lideró la franja de horaria de lunes a viernes a las 22 y cuyo trabajo le valió dos premios Martín Fierro, la tucumana firmó contrato con Radio Rivadavia. A partir del lunes 31 de enero, Pérez se hará a cargo de la segunda mañana periodística, de lunes a viernes de 9 a 12 horas.

"Estoy muy feliz de compartir con ustedes queridos amigos, que desde el 31 de enero los acompañaré de 9 a 12 en Radio Rivadavia. Un sueño cumplido en uno de los horarios más vibrantes de la radio y de la vida. Agradezco la confianza de Marcelo Fígoli, Grupo Alpha Media y Fernando Subirats por creer en mí para este hermoso desafío. ¡No veo las horas de reencontrarlos en el aire! Feliz año para ustedes y sus familias con todo mi corazón", expresó la periodista en sus redes sociales.

A pesar de que aún no trascendió el nombre del programa, sí se conoció el equipo que la secundará. El mismo estará integrado por Manuel Adorni (Economía), Luis Tonelli (Política), Claudio Zin (Salud), Román Iucht (Deportes), Ariel Tarico (Humor), Ceferino Reato y Pablo Montagna (Espectáculos), entre otros. Algunos de ellos pertenecían al programa que conducía Eduardo Feinmann en la emisora, el cual dejó para irse a Radio Mitre.

A su vez, en una nota para La Nación, Cristina aseguró: "Es momento de un periodismo desafiante, sin miedo. A mí me gusta hacerlo así. La gente me conoce y quiero que le programa también vaya de frente. Quiero ganar y que la radio gane. La gente sabe que no tengo pelos en la lengua. Voy a llevar editoriales fuertes a la mañana, un horario más punzante, de barricada".

Con respecto a cómo recibió la propuesta, la periodista reveló: "Hace tiempo que tenía ganas de probarme a la mañana, pero no siempre hay un espacio o una oportunidad que te tiente. Y cuando me contactó Marcelo (Fígoli, titular de Alpha Media), no lo dudé. Para mí es el sueño cumplido".

En tal sentido, Pérez sostuvo que se fue de Radio Mitre en buenos términos: "Con mis dos jefes y con el presidente de la radio tuvimos charlas hermosas. Trabajar con ellos para mí fue un honor. Venía de otro grupo y era un riesgo para mí y para ellos, y nos fue bárbaro, pero porque sobre todo creímos en el periodismo. Hice un programa que amé y amo Mitre, radio que conmigo ha sido generosa y que me ha hecho feliz".

Además, se producirá otro cambio en las radios nacionales. Esto se debe a que Beto Casella no renovó contrato para conducir Bien Levantado en Continental, sino que regresará a Rock&Pop, donde ya trabajó en 2018 y 2019. El programa contará con un nuevo formato y el histórico conductor de Bendita estará acompañado por un equipo renovado, entre quienes se encuentra el humorista Milton Re.