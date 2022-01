El VW Gol se dejará de vender en la argentina

Llegó a la Argentina hace 30 años y rápidamente se convirtió en uno de los preferidos del mercado local. Y ahora, a raíz de una cambio normativo, el Volkswagen Gol está a punto de despedirse del país. En enero del año próximo -salvo que se active una poco probable prórroga- comenzará a ser obligatorio que los autos 0 km tengan control electrónico de estabilidad (ESP). Y, según indicó el presidente regional de la automotriz alemana, Pablo Di Si, no está previsto que la plataforma donde se fabrica el Gol incorpore esa tecnología.

El ESP es un sistema de seguridad que frena individualmente las ruedas de un auto en caso de pérdida de control, ya sea por las condiciones del camino o por una maniobra brusca del conductor. Con esta tecnología se evitan vuelcos y accidentes. Fuentes de la compañía indicaron que aunque no es oficial, lo cierto es que si no se posterga una vez más la obligatoriedad del ESP, el Gol se dejará de vender en el país a partir de enero.

Así, el modelo de entrada de gama de la alemana pasará a ser el Polo. El auto se ofrece actualmente a partir de $ 2,5 millones, unos $ 400.000 más que el valor actual del Gol. Sin embargo, el auto seguirá fabricándose y vendiéndose en Brasil. Es que, a diferencia de la Argentina, el país vecino demoró hasta 2024 la exigencia de control de estabilidad en los autos nuevos.