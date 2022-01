La sala principal de la Sociedad Italiana está en proceso de refuncionalización

El 25 de noviembre de 2021, se firmó el nuevo contrato de comodato entre la Municipalidad de Rafaela y la Sociedad Italiana de Socorros Mutuos Víctor Manuel II, mediante el cual dicha institución cede en comodato la Plazoleta denominada "Centenario", parte del inmueble de su propiedad e instalaciones de la Sala Teatro Víctor Manuel II y los otros espacios que serán utilizados para el funcionamiento del Centro Cultural Municipal y el desarrollo de actividades y eventos culturales.

Como viene sucediendo, en contrapartida el municipio se compromete a efectuar los aportes necesarios para realizar tareas de mantenimiento y mejoras de los bienes cedidos en comodato. Pero el plan de reparaciones del techo viene demasiado lento por parte del Municipio, por lo que desde hace tiempo no se pueden realizar actividades en el salón central debido al deterioro del techo y las filtraciones que se registran cada vez que llueve.

El presidente de la entidad, Manlio Martinoli, comentó que “la sala de teatro Víctor Manuel de la Sociedad Italiana está cerrada desde mediados de 2019, creo que desde agosto, con la idea de comenzar las obras de refuncionalización que ya estaban pactadas en el comodato anterior y que se volvió a renovar en este nuevo mandato del intendente (Luis) Castellano. Dentro de lo planteado en ese comodato, quedaron tareas sin realizar; se había comenzado con el cielorraso y cuando se desarmó todo se observó que estaba muy deteriorado. Allí hay unas canaletas internas y nosotros desde la institución sugerimos anular esas canaletas internas y darle una resolución tecnológica que necesite menos mantenimiento, colocando canaletas exteriores”, detalló.

Martinoli explicó que “de parte del municipio dijeron que no hacía falta, que le colocaron unos rebalses a esas canaletas y que con eso iba a funcionar bien, con lo cual se hizo esa manera y se comenzó con todo el armazón del cielorraso nuevo que es lo que está realizado hoy parcialmente, porque está toda la parte de durlock terminado, el armazón y el emplacado del durlock, pero falta colocar toda la parte iluminación que no se terminó y obviamente faltaría pintarlo. Aquí se trabajó hasta fines de 2019 y algo a principio del 2020, después vino la temporada de verano y después arrancó la pandemia, con lo cual ahí se pararon todas las obras y no hubo más trabajo hasta el día de hoy”.

El dirigente señaló que “el 2020 fue un año bastante complicado, pero en el 2021 se podría haber avanzado. Después de gestionar bastante con el municipio, se dieron cuenta de que las veces que llovió y en algunas ocasiones hubo lluvias intensas, entró agua porque los rebalses no funcionaron; entonces se convencieron de lo que nosotros les proponíamos y que era el hecho de prolongar y sacar las canaletas en la parte exterior. Ese es el próximo trabajo que se va a realizar”.

El presidente de Sociedad Italiana, dijo respecto al nuevo comodato, que se modificaron algunos aspectos para generar mayor operatividad en el proceso de mejora de la sala, donde “fundamentalmente se trata de una cuestión de contratación, en donde la municipalidad nos dio un poco la potestad de poder desde Sociedad Italiana contratar las tareas y ellos nos hacen desembolsos parciales contra factura de nuestros proveedores. La idea es que se puedan agilizar los tiempos de contratación y de obra para estos trabajos”, puntualizó.

EL NUEVO DECRETO

En el nuevo Decreto con fecha 25 de noviembre de 2021, se estableció que las actividades que llevará a cabo la Sociedad Italiana, conciernen en el retiro del cielorraso existente, de sus placas y totalidad estructura autoportante de Sala Teatro "Víctor Manuel II"; reorganización y readecuación de la estructura independiente del cielorraso existente, para alojar el nuevo, el cual será diagramado, montado y construido de acuerdo a lo previsto en el anteproyecto existente.

Asimismo, se respetará la altura diseñada en el anteproyecto y para este fin, se consultará a los proyectistas de "La Sociedad", al personal técnico municipal y de ser necesario a profesionales externos especializados en acústica y sonido, para diseñar técnicamente y con la mejor calidad y eficiencia, el nuevo cielorraso.

También se ejecutará la adecuación, mejoramiento y actualización del sistema de iluminación general de la Sala Teatro, teniendo en cuenta nuevas tecnologías lumínicas.

En el marco de la refuncionalización prevista, se hará el retiro de la totalidad del piso existente de la Sala Teatro "Víctor Manuel II ", se realizarán arreglos de sectores en desnivel y se procederá a llevar a cabo la nueva carpeta impermeable de nivelación en toda la superficie Sala Teatro. Una vez finalizado este proceso, se hará la colocación del piso nuevo, teniendo en cuenta la propuesta y anteproyecto de "La Sociedad", incluyéndose en todo el interior de la Sala, un entablonado o parquet de madera natural (a definir) y un sector de piso de material pétreo específico.

La ejecución de las obras mencionadas, estará a cargo de Sociedad Italiana, bajo conocimiento y conformidad de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Metropolitano. La Sociedad Italiana, recabará los presupuestos y realizará las contrataciones para su ejecución completa. Por su parte, la Municipalidad aportará los fondos necesarios para dicha actividad.