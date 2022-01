Pedido de Capitanich

BUENOS AIRES, 3 (NA). - El gobernador de Chaco, Jorge Capitanich, consideró que en 2023 "todos los cargos" del Frente de Todos deberían "dirimirse en primarias abiertas", ya que eso le otorga "legitimidad a los gobiernos y a los candidatos".

En declaraciones radiales, aseguró que en el marco de esas definiciones el presidente Alberto Fernández "tiene que lograr tener una base electoral competitiva" y "él obviamente no puede estar excluido de esa contienda".

Los dichos del gobernador chaqueño se dan luego de que el jefe de Estado reconociera públicamente la posibilidad de presentarse para ser reelegido en el cargo en 2023, en caso de que le "sirva" a la fuerza política del oficialismo.

De todos modos, resaltó que la vicepresidenta Cristina Kirchner es "un factor clave en las decisiones para el futuro" por "su experiencia política", en tanto que sostuvo que lo que ella "pretenda hacer" va a depender "de su voluntad".

"Ha tenido un rol extraordinario en la historia argentina; lo seguirá teniendo y por supuesto que seguirá teniendo un rol clave", insistió Capitanich.

El mandatario oficialista aclaró que "al menos" de su parte es "todavía un momento de reflexión" como para "pensar en una candidatura", ya que se necesita primero "fortalecer el proyecto nacional y garantizar la continuidad y sucesión" en su provincia.

"Tenemos que superar la mera estrategia coyunturalista de acuerdos de cúpulas pues si no más que dificultades electorales tendremos dificultades para conducir un proyecto", indicó.

En otro orden, Capitanich reconoció que "la pandemia tuvo un impacto devastador y generó un alejamiento de los sectores medios" que apoyaron al Frente de Todos en las elecciones del 2019.

"La tasa de recuperación del 2021 no logró resolver problemas que venían del 2017 en adelante", acotó.