Los proyectos de la oposición

FOTO ARCHIVO FERNANDO IGLESIAS.

BUENOS AIRES, 3 (NA). - Diputados de la oposición unificaron posición y presentarán Proyectos de Ley para derogar los derechos de exportación y decretos conexos y para retornar el IVA al 18% y aplicar una rebaja proporcional en leyes especiales.

Las propuestas llevan las firmas de 21 diputados del Juntos por el Cambio acompañados por el libertario Javier Milei y en rasgos generales apuntan a:

Proyecto derechos de exportación y decretos conexos (Retenciones): al derogar los artículos 755 y 756 del Código Aduanero y las normas complementarias, Decretos y Resoluciones en la materia, se volvería a foja cero el tema retenciones y se recuperaría para el Congreso de la Nación las funciones que le son propias en esta materia; pero principalmente se vuelve al ámbito pertinente en el cual amplios consensos busquen resolver las tensiones propias del desarrollo, que lamentablemente nunca debió transformarse en un conflicto y que hoy impide la expansión de nuestros recursos productivos, exportación y la construcción de una base sólida para nuestro federalismo.

Proyecto IVA al 18%: al determinarse como alícuota general y máxima el 18% en el impuesto al valor agregado, se asienta en el camino contrario al del oficialismo de más impuestos y más presión tributaria, camino que ha quedado claro no produce beneficios ni para los hogares de menores recursos que deben destinar la casi totalidad del ingreso al consumo, ni para el sector productivo. Al definirse la disminución de alícuota, también se sostienen las alícuotas menores establecidas en la normativa vigente y propende su impacto al mayor consumo.

El primero de los proyectos apunta a una discusión que ocupó buena parte del debate en el fin de semana, con posiciones enfrentadas. Para algunos, el rechazo del Presupuesto 2022 y de las facultades delegadas en materia tributaria que éste contenía, implicó la caducidad de los derechos de exportación a partir del 31 de diciembre. Para otros no.

Ante este escenario que se abrió desde el 1 de enero de 2022, esta veintena de diputados ya presentó su posición.

El segundo apunta a una idea que hiciera el legislador Martín Tetaz días atrás durante el debate de Bienes Personales en la Cámara de Diputados. En el momento de la votación en particular del proyecto, el Frente de Todos sumó un artículo referido al impuesto a las Ganancias que no estaba previsto en el dictamen. Ante este cambio, Tetaz sostuvo que en la misma línea "nosotros podríamos hacer una solicitud de la misma naturaleza para que se rebajara, por ejemplo, el IVA de los alimentos".

La intención fue rechazada por el presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, el diputado Carlos Heller. Ahora buscarán tener más suerte.

Los firmantes del los proyectos son: Gerardo Milman, Javier Milei, Omar De Marchi, Hernán Lombardi, Waldo Wolff, Laura Rodríguez Machado, Fernando Iglesias, Marilú Quiroz, Pablo Torello, Virginia Cornejo, Héctor Stefani, Aníbal Tortoriello, Sabrina Ajmechet, Matías Tacceti, Alberto Asseff, Gabriel Chumpitaz, Ingrid Jetter, Francisco Sánchez, Adrián Ruarte y Pablo Tonelli.

Redacción Redacción de Diario La Opinión de Rafaela

