Los productos con más aumentos en diciembre

Pañales, con un 20,3%, mayonesa (18,3%) y fernet (12%), fueron los productos que más aumentaron en el sprint final de precios de diciembre, mientras el podio de la carrera anual fue para el vino común o de baja gama, cuyo valor aumentó 105,4% a lo largo de los doce meses, aventajando a la mayonesa (101,8%) y el vino de gama media (79,9%).

Tales los registros de Focus Market, que vía lector de código de barras ausculta 70 puntos de venta y 682 productos en diferentes marcas y presentaciones.

"En el caso de indumentaria y calzado, vivienda y educación (los precios) están por encima del indicador general, superando en ambos casos el 4% de inflación mensual. En diciembre la inflación termina el año superando al mes de octubre, que había sido del 3,5 %", sostuvo Damián Di Pace, director de la consultora.

El reporte precisó además los diez productos que más aumentaron en diciembre y en todo el año pasado. En el primer caso, a pañales, mayonesa y fernet, le siguieron mermeladas, salchichas, té, jabón de tocador, chocolates, aguas saborizadas sin gas y vino de baja gama, con aumentos de entre 10,1 y 7,5%.

A su vez, a lo largo del año, los productos que estuvieron cerca pero no llegaron al Top 3 de aumentos, fueron tapas de empanada, pan de molde, máquinas de afeitar, snacks, jabón de tocador, dulce de leche y desodorantes, con aumentos de entre 79,8 y 68,5 por ciento.

Aumentos por sobre el promedio, tanto a nivel mensual como anual, no son tan llamativos como otro fenómeno que la consultora destacó: los productos que en diciembre bajaron de precio o estuvieron muy lejos del promedio.

En primer lugar los snacks (- 6,9%, tal vez porque, como indica el ranking de aumentos anuales, se habían pasado de largo); el puré (- 2,7%) y los enlatados de pescado (-2,9%), aquí también probablemente debido a que los precios (en muchos casos se trata de artículos importados) habían agotado la demanda.

Los otros productos que en diciembre dieron un pasito atrás fueron crema de leche y lavandina. Otros productos, como arroz, leudantes, aceite, caldos y pan rallado, registraron promedios ponderados de precios, cuyo avance fue muy a la zaga del resto de los productos.



DATOS OFICIALES

El último dato oficial de inflación del Indec, correspondiente a noviembre, precisó para ese mes un aumento del 2,5%, acumulando 45,4% de inflación en los primeros once meses de un año para el cual el presupuesto oficial había previsto un alza del 29 por ciento.

Si, como señala la medición de Focus Market, los aumentos de diciembre -un mes estacionalmente de alta inflación, al igual que enero- superan el 3,5%, la inflación 2021 cerrará por arriba del 50 por ciento.

El dato oficial de diciembre se conocerá el jueves 13 de enero. Todas las consultoras ya dijeron que superará el guarismo de noviembre. La cuestión es por cuánto.

El próximo viernes 7, además, vencerá el congelamiento de precios de 1.432 productos que impuso el funcionario Roberto Feletti, poco después al frente de la Secretaría de Comercio y que pretende empalmar con un nuevo acuerdo de precios congelados. (Fuente: Infobae).