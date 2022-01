Datos de noviembre para la construcción

BUENOS AIRES, 3 (NA). - El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) publicará el próximo jueves los indicadores de coyuntura que analizan la actividad de la construcción, correspondientes a noviembre último.

La industria registra mejoras significativas en su nivel de actividad, habiendo alcanzado en octubre un año consecutivo de expansión.

El crecimiento interanual en el décimo mes del año fue de 8,3 por ciento y acumuló una progresión de 37,9 por ciento desde enero.

La reactivación repercutió fuertemente en la contratación de mano de obra.

En septiembre el sector había alcanzado los 382.646 empleos registrados, 70.000 más desde el piso que se registró en mayo del 2020, durante el periodo más restrictivo de la pandemia.

La perspectiva que revelaron en octubre pasado las compañías del rubro respecto al personal ocupado en el futuro, arrojaron que el 72,7 por ciento señaló que no habría cambios, un 16,4 por ciento confiaba en un aumento, mientras que el 10,9% entendía que se reduciría.

En las expectativas que declararon las empresas que se dedican principalmente a obras privadas en el último informe del organismo nacional, el 63,7 por ciento de las mismas preveían que el nivel de actividad no cambiaría durante los próximos tres meses, mientras que un 23,6 por ciento habían señalado que aumentaría y un 12,7%, que disminuiría.

En tanto que las firmas orientadas a la obra pública, el 60,5 por ciento creía que el nivel de la actividad no cambiaría durante el período noviembre 2021- enero 2022, mientras que el 30,3 por ciento sostenía que aumentaría y el 9,2% que disminuiría.

El INDEC también dará a conocer esta semana el índice de producción industrial manufacturero de noviembre y la encuesta nacional a grandes empresas de 2020.