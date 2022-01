La UCR pidió por "los intereses de todos los santafesinos"

El interbloque de legisladores provinciales de la UCR manifestó la “profunda preocupación por la línea comunicacional del Gobierno Provincial, expresada a través de funcionarios de primera línea, intentando culpar a la oposición por la falta de sanción de ley de Presupuesto 2022 antes del 1 de enero, con argumentos falaces desconociendo la necesidad de consolidar el diálogo político a través de ambos poderes y los representantes democráticos elegidos por el ‘pueblo´ para tal fin, tratando además de imponer criterios unilaterales y discrecionales que atentan contra los intereses del conjunto de los santafesinos”.

“En tal sentido, durante los dos últimos años los gobiernos locales tuvieron que afrontar distintas situaciones críticas y muchas veces no recibieron el acompañamiento esperado de la provincia, sobre todo en lo que refiere a la distribución de programas y recursos para afrontar erogaciones extraordinarias por la pandemia que no llegaron para todos por igual”.

“Entendemos que la línea de análisis del gobierno provincial no tiene otro objetivo que el de tapar la falta de capacidad para gobernar y gestionar, con improvisación, con falta de diálogo con propios y extraños, lentitud y discriminación hacia los municipios y comunas que no se someten a la voluntad e intereses partidarios del P.E. Provincial, cuando en verdad tienen las herramientas necesarias para gobernar reconduciendo el presupuesto anterior”.

“Es nuestra responsabilidad resguardar a través de la Ley de Presupuesto para el 2022 al conjunto de los santafesinos y particularmente a los municipios y comunas, para que sean tratados con equidad y dignidad”, afirman desde el interbloque que presiden el diputado Maximiliano Pullaro y el senador Felipe Michlig.

Asimismo, se sostiene que “ante las inexactitudes esgrimidas desde el Poder Ejecutivo Provincial, cabe aclarar que no hubo rechazo al proyecto de ley de Presupuesto Provincial 2022. Dicho mensaje del PE tiene media sanción de la Cámara de Senadores y sigue en trámite legislativo a través de un exhaustivo análisis e intercambio de opiniones en la Cámara de Diputados, en procura de lograr los consensos políticos necesarios, que permitan sancionar una Ley equilibrada y transparente, lo cual merece necesariamente un prudencial tiempo de análisis por la importancia que amerita la cuestión”.

“Por tal motivo, no admitimos que el Gobierno pretenda imponer unilateralmente su criterio, negándose al diálogo profundo y responsable que permita llegar a las mejores soluciones posibles para el conjunto de la ciudadanía".

“En todo sistema republicano hay poder ejecutivo y poder legislativo que, no solo son independientes, sino que ambos poseen legitimidad popular. En nuestra provincia el Poder Legislativo refleja las preferencias de todos los sectores de la sociedad para ejercer esa representación tan trascendental. No estamos para ser una escribanía del Gobierno kirchnerista de la provincia de Santa Fe" señalan.

Además, subrayan que “pese a que el gobierno intenta victimizarse con falsas argumentaciones, tiene los instrumentos presupuestarios para gestionar sin mayores problemas por más que aún no cuente con el presupuesto 2022 aprobado”. “La Ley de Administración Eficiencia y Control N° 12.510 le asigna al Poder Ejecutivo herramientas de flexibilización del presupuesto para adecuarlo a las necesidades que surjan en el devenir del año. Dichas herramientas son aplicables igualmente para los presupuestos reconducidos. Incluso, dichas facultades le permiten incorporar al presupuesto programas u obras que no estaban previstas en el presupuesto”, agregan.

“Justamente la actual gestión de gobierno las ha utilizado en lo que lleva de gestión. Ni el programa insignia “Billetera Santa Fe” ni el subsidio millonario a un club rafaelino estaban contemplados explícitamente en el respectivo presupuesto sancionado, pero eso no fue obstáculo para que se concreten”, advirtieron desde la UCR.

“Además, la Ley de Presupuesto 2021 -que se reconducirá transitoriamente para 2022- establece facultades para el Poder Ejecutivo, adicionales a las que prevé la Ley de Administración Eficiencia y Control. De esta forma queda claro que gestionar transitoriamente con un presupuesto reconducido no implica la paralización del Estado, ni que algunas áreas se queden sin financiamiento, ni que servicios públicos dejen de tener los recursos necesarios, ni que las obras en ejecución deban detenerse, ni que se paralice la adjudicación de obras nuevas, aunque no hayan estado previstas en la ley de presupuesto 2021”, consideraron desde el interbloque de legisladores radicales.

“Los años 2009 y 2013 son perfectos ejemplos de circunstancias similares a las que ahora el Gobierno Provincial pretende definir como trágicas e inéditas. En esos años, los gobiernos del Frente Progresista comenzaron el año sin ley de presupuesto aprobado y recondujeron el presupuesto del año anterior” finaliza el documento de diputados y senadores de la UCR provincial.