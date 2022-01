2021: el año con más ventas de vinilo desde 1981

Durante el último tiempo, los oyentes han demostrado su amor por el álbum en formato físico. Nuevas cifras publicadas por la Industria Fonográfica Británica (BPI), utilizando datos de Official Charts Company, dejaron en evidencia que las compras de vinilo y casetes de audio en 2021 continuaron su auge de los últimos años.

En tal sentido, la Industria Fonográfica Británica reveló que durante los últimos 12 meses se vendieron más de cinco millones de discos en vinilo, su nivel más alto en más de tres décadas. Esto significó un salto del 8% o más con respecto a 2020 y un decimocuarto año consecutivo de crecimiento desde el punto más bajo del formato en 2007.

De hecho, el 23% de los álbumes vendidos durante este año corresponden a vinilos. De esta manera, y según confirma el semanario musical del Reino Unido NME, 2021 ha sido el año con más ventas de vinilo desde 1981.

Por un lado, el álbum de vinilo más vendido de 2021 y del siglo hasta ahora es el disco de regreso de ABBA "Voyage", mientras que "30" de Adele y "Seventeen Going Under" de Sam Fender también fueron de los más vendidos en cera. Por el otro, entre los títulos más populares publicados en casete en 2021 se encuentran "Sour" de Olivia Rodrigo, "We’re All Alone In This Together" de Dave y "Music of the Spheres" de Coldplay.

Con respecto a este fenómeno, Geoff Taylor, director ejecutivo de BPI, Brit Awards y Mercury Prize, declaró: "Es un gran momento para ser fan de la música, con una oferta más amplia que nunca y con una gran relación precio-calidad".

A su vez, destacó: "Gracias a la inversión del sello discográfico en nueva música y talentos, los fans pueden comprar y coleccionar la música que más les gusta en vinilo, CD e incluso casete; mientras que también disfrutan del acceso a más de 70 millones de canciones a las que pueden llegar instantáneamente cuando quieran y reproducir la cantidad de veces que quieran, permitiendo de esta manera a una nueva generación de artistas crear música y mantener carreras exitosas en un mercado global".

Por su parte, Drew Hill, gerente general de Proper Music Distribution, sostuvo: "Ha sido un año increíble para los CDs, vinilos y casetes, ya que continuaron impulsando a los álbumes a la cima de las listas. Este año, casi el 90% de los álbumes nº 1 alcanzaron el primer lugar gracias al incremento de las ventas en formatos físicos, con algunos números tremendamente impresionantes de la talla de Adele, cuyo nuevo álbum mantuvo el liderazgo con una cuota mayoritariamente física, y ABBA, que se adjudicó el título de vinilo más vendido del siglo. Esto es una prueba más de que en esta era dorada de elección, los fans de la música realmente aprecian un álbum que pueden tener en su mano".

El CD ha demostrado una disminución de la demanda luego de 17 años, puesto a que durante más de 10 años los fans han tenido acceso a la música a través de servicios de streaming. No obstante, la caída en las ventas de CDs se han reducido de un 27% anual entre 2018 y 2020 a solo un 12% en 2021, con las ventas impulsadas por los CDs de artistas como Adele, Ed Sheeran y ABBA. Esto sugiere que la reducción de la demanda del formato, que se acerca a su 40 aniversario, puede estar tocando fondo gracias a un núcleo de fans del baby-boom y otros nuevos que permanecen comprometidos con el formato de audio.

El incremento de las ventas de vinilos superaron a las de CD por primera vez en 34 años y además se ha evidenciado que la Generación Z (personas nacidas a finales de la década de 1990 y principios de la década de 2000) tiene mayor hábito de compra de vinilos que los Millennials (personas nacidas a principios de la década de 1980 hasta aproximadamente 1996).

En relación a ello, según una encuesta realizada por MRC Data, en donde 4.000 personas mayores de 13 años fueron consultadas en el transcurso de dos semanas sobre sus influencias musicales, inspiraciones y compras, el 15% de los encuestados de la Generación Z -personas que se identifican como nacidas aproximadamente entre 1997 y 2012- afirmaron haber comprado discos de vinilo en los últimos 12 meses.