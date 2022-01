"Flurona", el primer caso de covid y gripe juntos

Israel ha detectado el primer caso de "Flurona", una infección que combina covid-19 y gripe común. Así lo confirmó el portal Ynetespanol. La doble infección se identificó por primera vez en una mujer que entró en trabajo de parto la semana pasada en el Centro Médico Rabin, en Petah Tikva, quien al parecer no está vacunada contra ninguno de los patógenos.

La paciente se encuentra bien, con síntomas leves y de momento no se han detectado más casos, aunque el Estado cree que podría haber muchos más.

"La enfermedad es la misma enfermedad. Son virales y causan dificultad para respirar, ya que ambos atacan el tracto respiratorio superior", ha comentado el profesor Arnon Vizhnitser, director del Departamento de Ginecología del hospital Beilinson en la ciudad de Petach Tikva, donde se investiga si esta enfermedad causa un cuadro más grave o no.

La combinación de ambos virus, que recibe el nombre de “flurona” (“flu”, en inglés es gripe), duplica la posibilidad de enfermedades graves y mortalidad y, según alertan los expertos israelíes, podría significar un regreso a las grandes cargas de trabajo en los centros de salud.

"Estamos viendo cada vez más mujeres embarazadas con gripe. Definitivamente es un gran desafío lidiar con una mujer que llega con fiebre en el parto y no sabes si es coronavirus o gripe, por lo que te refieres a ellos de la misma manera. La mayor parte de la enfermedad es respiratoria", señaló el profesor Arnon Vizhnitser, especialista en obstetricia y ginecología y director del Departamento de Ginecología del Hospital Samson Assuta Ashdod.

En tal sentido, Vizhnitser detalló que a la paciente "le diagnosticaron gripe y coronavirus tan pronto como llegó. Ambas pruebas dieron positivo, incluso después de que volvimos a verificar".

El Ministerio de Salud de Israel ha pedido al público en general que se vacune contra la gripe a partir de los seis meses de edad. La vacuna se puede administrar junto con la vacuna contra el coronavirus.

La combinación de covid-19 y gripe está siendo estudiada y la farmacéutica Moderna está desarrollando una vacuna única que combina una dosis de refuerzo contra el coronavirus con su vacuna experimental contra la gripe. Al mismo tiempo, Novavax avanza en un estudio en etapa temprana para probar sus vacunas combinadas contra la gripe y el Covid-19.