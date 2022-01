Con el crecimiento de la terapia virtual nació Talkit para proponer un tratamiento integral que combina sesiones de terapia cognitiva conductual online con herramientas exclusivas para trabajar en bienestar y salud mental

A dos años de la crisis por COVID-19, él ámbito de la salud mental registró dos consecuencias fundamentales: por un lado, han aumentado las patologías asociadas al estrés - según un estudio publicado en The Lancet, por la pandemia, los casos de trastornos depresivos aumentaron en Latinoamérica y el Caribe un 34,8% y los de ansiedad un 31,7% - y por otro, la terapia online se instaló como un método válido y aceptado, que permite ampliar el universo de personas que acceden a él.

Asimismo, el mes de diciembre plantea un desafío extra para la salud mental: La temporada navideña se ha convertido en una época especial para reflexionar y pasar en familia. Sin embargo, muchas personas pueden experimentar un conjunto de emociones contrarias como: tristeza, ansiedad y estrés durante estas festividades.

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), la depresión es una enfermedad frecuente en todo el mundo. A escala mundial, aproximadamente 280 millones de personas la tienen, afectando tanto a hombres como a mujeres.

En este escenario, nació Talkit, la única plataforma digital e integral de bienestar emocional y psicológico. Con Talkit cualquier persona puede empezar a hacer terapia de manera 100% online con psicólogos certificados especialistas en Terapia Cognitivo Conductual. Además, Talkit le permite a los pacientes comunicarse diariamente con su psicólogo a través de una funcionalidad de mensajería directa, asistir a sesiones grupales y organizar sus citas directamente desde la plataforma, desde dónde estén, de manera 100% segura y confidencial. Por otro lado, también ofrece herramientas exclusivas para trabajar en bienestar y salud mental como el Talkit program (un programa autogestionable con videos y ejercicios), prácticas y videos de Mindfulness y mucho más.

El gran objetivo de Talkit es facilitar y democratizar el acceso a la psicoterapia para que la gente tenga donde pedir ayuda de manera fácil, accesible y segura. El probar sin tanta vuelta: sin tener la necesidad de sí o sí consultar con familiares, amigos, la obra social, etc. La idea es que las personas pierdan el miedo a animarse y sepan que es normal, que está bien necesitar y pedir ayuda en cualquier momento y aspecto de su vida.

De acuerdo a un reporte del Global Wellness Institute menciona que las aplicaciones de wellness motivan a las personas a acudir al consultorio y gracias a este tipo de aplicaciones, es más probable que:

La persona comprenda la importancia de priorizar su salud mental

Se acerque a expertos en la materia capaces de ayudarlo/a

Las personas acudan a terapia gracias a una accesibilidad simplificada

Según estudios realizados en aplicaciones similares en EEUU, el 60% de los usuarios que se acercan a una plataforma para realizar terapia online son personas que nunca antes habían realizado terapia. De esta manera, Talkit resulta una herramienta vital para abrir puertas y dar acceso a personas que de otra manera no podrían obtener tratamiento, ya sea por tiempo, costos, o por falta de referencias confiables.

La salud mental es, para la Organización Mundial de la Salud, “un estado de bienestar en el que la persona realiza sus capacidades y es capaz de hacer frente al estrés normal de la vida, de trabajar de forma productiva y de contribuir a su comunidad”. Forma parte de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU y se ha convertido, a raíz de la pandemia y quizás gracias a ella, en una prioridad social ineludible.

El tipo de terapia que aplica Talkit es Terapia Congnitiva Conductal, que se centra en problemas y dificultades del aquí y ahora, buscando maneras de mejorar el estado anímico. Es muy útil tratando ansiedad, depresión, pánico, agorafobia, fobia social y otras, trastorno obsesivo compulsivo, trastorno de estrés postraumático, entre otros. Asimismo, el tratamiento con un especialista se combina con herramientas exclusivas y ejercicios de Mindfulness, porque es una disciplina que ayuda a regular las emociones, a estar presentes en el aquí y ahora y a disminuir la ansiedad entre otras cosas.

La pandemia ha puesto en relieve la necesidad de cuidar la salud mental, trabajando para eliminar cualquier tipo de tabú o estigma que existía sobre la terapia psicológica hasta ahora. Desde Talkit buscamos reinventar la forma de hacer terapia con una propuesta integral compuesta por un ecosistema de herramientas que le permiten a la persona alcanzar su bienestar emocional y psicológico, complementando el trabajo con su terapeuta, en un espacio accesible, seguro y confidencial.