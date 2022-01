Locura al volante Policiales 03 de enero de 2022 Redacción Por Leer mas ...

En la mañana de ayer, cercana la hora 9 cuando ciclistas y corredores pedestres transitaban por Palermo, en Buenos aires, se vieron sorprendidos por el conductor de un auto que circulaba a gran velocidad por la avenida Figueroa Alcorta y atropelló a cinco personas, una de las cuales, de sexo femenino, murió al mediodía.



LA FUGA

El conductor y quien lo acompañaba, se fugaron posterior a atropellar a varias personas, pero dos mujeres jóvenes que estaban sentadas en el asiento trasero del vehículo, fueron demoradas por la Policía de la Ciudad.

De acuerdo a Diario Popular, fuentes del Ministerio de Seguridad porteño indicaron que el conductor perdió el control de un auto Ford Focus, y el rodado subió a la vereda en un sector de la avenida Figueroa Alcorta, una de las zonas más utilizadas por caminantes, corredores y ciclistas de la ciudad.



DETENCIONES

También informaron que el conductor junto con otras tres personas fueron detenidas en el municipio bonaerense de Avellaneda, por la Policía de la Provincia.



LO OCURRIDO

El parte emitido por la Policía de la Ciudad señala que la notificación del siniestro ingresó a través del 911. Cuando los oficiales llegaron al lugar, se solicitó la presencia del SAME, y les informaron allí no solo que el vehículo involucrado se encontraba en el lugar con dos mujeres a bordo, sino que el conductor se había fugado en una camioneta Jeep color negro.

"Con el dominio de la misma se irradió un alerta en la totalidad de las comunas. Se lo detectó gracias al Anillo Digital y se le hizo un seguimiento, viendo que bajaba en el Puente Pueyrredón. Por lo que se alertó al personal de la Provincia, que lo visualizó rápidamente y lo detuvo", indicaron.

En ese vehículo -que colaboró para el escape- viajaban, en total, cuatro personas de 20, 29 y 30 años, que fueron detenidas por personal de la Comisaría 1ª de Avellaneda, y puestas a disposición de la Justicia.

En tanto, los heridos fueron trasladados a los hospitales Fernández y Rivadavia por cuatro ambulancias del SAME, que rápidamente llegaron el lugar del accidente.

