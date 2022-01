Lo que buscan en Atlético para completar su plantel

Atlético de Rafaela se prepara para la temporada 2022 de la Primera Nacional, certamen que comenzará a jugar desde principios de febrero próximo y es por ello que sigue armando su plantel de cara a un torneo que tendrá 36 fechas con un ascenso directo y otro desde un reducido.

Hasta el momento son cuatro los jugadores que se han concretado como refuerzos para el equipo que conducirá Rubén Darío Forestello.

Ya están el delantero que juega por los costados, Facundo Castillón (35), ex Nueva Chicago. El mediocampista por izquierda Franco Faría (29), ex Central Norte de Salta. El defensor central Guido Milán (34), ex Gimnasia y Tiro de Salta.

Más Marco Borgnino (24), puede jugar como media punta o extremo, que regresa tras su préstamo en Unión de Santa Fe.

Mientras que ya tienen todo acordado de palabra con el arquero Julio Salvá (34), ex Güemes de Santiago del Estero.

Desde la dirigencia albiceleste no confirmaron su arribo ya que Salvá, nacido en Tres Lomas (Buenos Aires), aún no firmó su contrato con la Crema y en los últimos días viene sonando ‘fuerte’ en Chacarita, donde también lo esperan –según medios partidarios del Funebrero- para este lunes.

Lo que todavía está buscando Atlético para continuar armando y reforzando el equipo son tres defensores: otro central más dos por los costados; un mediocampista mixto y un atacante. En cada puesto han sonado varios nombres, pero no está resuelto quienes serán los que lleguen.

La principal intención de la dirigencia albiceleste es poder ‘repatriar’ a Fabricio Fontanini y Lucas Albertengo (Mauro ya no será posible ante la continuidad en Barracas Central).

El ‘Muro’, de 31 años, tiene contrato hasta junio en el Aucas de Ecuador. Deberá arreglar su salida para luego poder concretar su retorno. Por el lado del delantero nacido en Egusquiza, 30 años, no continuará en Arsenal de Sarandí y si bien su principal idea es poder continuar en la Liga Profesional, no vería con malos ojos volver a Atlético.

Para el lateral derecho el apuntado sería Juan Galetto (25), que viene de jugar en Gimnasia y Tiro. En el sector izquierdo se negociaba con Lucas Licht, quien finalmente jugará en Villa San Carlos. Para el sector medio, descartado Damián Lemos (se fue de Patronato y jugará en San Martín de San Juan), se busca alguien con experiencia.