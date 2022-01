Licht, a Villa San Carlos

Finalmente el marcador de punta izquierdo apuntado por la dirigencia de Atlético de Rafaela y Forestello no llegará. Lucas Licht firmará contrato este lunes como jugador de Villa San Carlos y será uno de los pilares del conjunto de Berisso, que esta temporada conducirá el experimentado Miguel Ángel Restelli, y que tendrá como objetivo buscar el ascenso a la Primera Nacional.

El “Bochi”, de 40 años, quedó libre tras decidir la dirigencia de Gimnasia y Esgrima La Plata no renovarle el contrato por una temporada más como era el deseo del hasta hace días capitán “tripero”.

Licht decidió quedarse en su ciudad natal y aceptar la propuesta del elenco celeste. El defensor tenía propuestas para venir a la 'Crema', como así también de otros elencos como Guillermo Brown de Puerto Madryn, Instituto y Central Córdoba de Santiago del Estero, pero prefirió no trasladar a su familia y no irse solo.

"Vamos a apostar a un desafio nuevo y diferente”, indicó Licht. Este lunes será el momento de la firma del contrato y del anuncio oficial por parte del club.

Es uno de los jugadores que más veces vistió la casaca de Gimnasia en sus dos etapas con 330 partidos y 32 goles. El primer ciclo fue entre el 2001 y 2006, y el segundo se inició en el 2012 con el equipo en la segunda categoría y fue parte del ascenso.

Su carrera tuvo un paso por el Getafe de España, donde estuvo entre el 2006 y el 2010, jugó 80 partidos y anotó un gol. Luego su destino recaló en Racing, club en el que disputó 27 encuentros y convirtió un gol.