Messi con Covid-19

BUENOS AIRES, 3 (NA). - El crack argentino Lionel Messi dio positivo en coronavirus durante las últimas horas y por ese motivo no viajó a Francia, donde tenía que presentarse para retomar las prácticas con el Paris Saint Germain, luego de pasar las Fiestas Navideñas en Rosario.

El PSG anunció que Messi y sus compañeros Neymar Jr., Juan Bernat, Sergio Rico y Nathan Bitumazala también están contagiados por Covid-19, por lo que se teme un brote importante en el club de la capital francesa.

"Las pruebas realizadas durante las vacaciones de invierno y antes de la reanudación del entrenamiento revelaron 4 casos positivos de Covid-19 entre los jugadores y 1 caso positivo entre el personal. Las personas afectadas están sujetas a los protocolos COVID vigentes", informó el club en sus redes sociales.

Quienes sí viajaron a París fueron los otros argentinos que juegan en esa entidad: Leandro Paredes y Ángel Di María.

Messi está aislado junto a su familia en Rosario y no tendría complicaciones de salud al transitar la enfermedad de forma asintomática.

"La Pulga", quien es la primera vez que contrae la enfermedad, y su esposa Antonella Roccuzzo habían estado muy activos durante sus vacaciones en la Argentina, ya que a ambos se los vio en las redes sociales disfrutar de Navidad y Año Nuevo en su ciudad natal junto a sus hijos Thiago, Mateo y Ciro.

Asimismo, participaron de fiestas familiares que incluyeron shows musicales, como el que dio la famosa banda de cumbia Los Palmeras, al tiempo que "Lio" también estuvo esa noche con el famoso DJ argentino Fer Palacio, quien se defendió hoy al ser acusado de contagiar al astro argentino.

"Me mandaron un montón de mensajes, soy tendencia en Twitter porque Messi dio positivo de COVID y lo relacionan con que yo lo contagié. Ayer (por el sábado 1 de enero) yo me había hecho un estudio porque tengo que viajar a Uruguay y no tengo COVID así que a todos los que me tiran las malas, un beso", publicó Palacio junto a la imagen de su estudio PCR negativo.

Todos estos encuentros íntimos se dieron en plena tercera ola de coronavirus en Argentina.

"La Pulga" y Rocuzzo disfrutaron de su estadía en el país y subieron fotos de distintas celebraciones en Instagram.

De esta manera, Messi y sus compañeros afectados se perderán el partido de este lunes a las 17:00 frente al Vannes, por la Copa de Francia.

El crack argentino había posteado un mensaje como saludo por el Año Nuevo, el pasado 31 de diciembre minutos antes de que llegara el 2022.

"Solo puedo dar gracias por todo lo que me tocó vivir en este 2021. Más aún cuando mucha gente la pasó realmente mal por culpa del virus este de mierda que nunca se termina. Ojalá 2022 traiga mucha salud, que es lo que les deseo a todos para el nuevo año.

Abrazo a todos!!!", escribió Messi, quien no había adelantado nada sobre su positivo en Covid-19.

Sin embargo, el entrenador del PSG, Mauricio Pochettino, lanzó un tiro por elevación hacia los jugadores que se contagiaron al remarcar: "Hace dos años que estamos conviviendo con el virus.

Creo que todos sabemos lo que tenemos que hacer para no contagiarnos".

"Ahora Leo Messi está en contacto permanente con nuestro cuerpo médico y viajará a Francia cuando sus resultados den negativos. No sabemos más que eso", añadió Pochettino.

En tanto, el informe médico completo del club indicó: "Los cuatro jugadores positivos de Covid-19 son Leo Messi, Juan Bernat, Sergio Rico, Nathan Bitumazala y Neymar Jr. Actualmente respetan el aislamiento y están sujetos al protocolo sanitario correspondiente"