Nicolás Castro está cerca del Alavés, el "9" atento

La apertura del mercado de pases podría traer importantes novedades para un joven futbolista rafaelino que viene de tener un gran 2021 en Newell's Old Boys de Rosario, y a la posibilidad de su traspaso están muy atentos en 9 de Julio. Nos referimos a Nicolás Castro, por quien el Alavés de España acercó una oferta durante los últimos días.

"Newell’s necesita de manera imperiosa dinero. Por eso está evaluando desprenderse de una de sus joyitas. Según afirmaron desde el rojinegro, Alavés quiere llevarse al juvenil. Adquiriría el 60 por ciento de los derechos en una suma cercana al millón 700 mil dólares. Un monto escaso si se tiene en cuenta el potencial del volante ofensivo leproso, cuyo 20 por ciento de la ficha pertenece a 9 de Julio de Rafaela", publicó el diario La Capital de Rosario.

El talentoso jugador surgido en el León tiene 21 años y contrato hasta diciembre de 2023 con la entidad Leprosa. Tras conocerse la chance de su partida, en las redes sociales del equipo rojinegro empezó a cuestionarse que el Club se desprenda por esa oferta del jugador, considerado muy importante para la ilusión de una buena campaña dentro del plantel que dirigirá ahora Javier Sanguinetti. Dentro de este contexto, se recordaron las palabras del presidente Ignacio Astore a poco de asumir en octubre pasado: “Si lo vienen a buscar para comprarlo, a mí no me van a encontrar en el club. Es hora de que el hincha disfrute de sus joyas”, aclaró Astore en ese momento sobre Castro, pero evidentemente cuando hay necesidades económicas es difícil mantener lo dicho.

Sobre fin de año también hubo sondeos de Vélez y del fútbol mexicano por "Nico", pero lo más probable es que tenga destino europeo.



SE FROTAN LAS MANOS

Mientras tanto, sobre calle Ayacucho los dirigentes de 9 de Julio siguen atentos las negociaciones, tratando de hacer valer ese 20 por ciento de la ficha del enganche. De todos modos, hasta que no se concrete oficialmente no se puede gastar a cuenta en fútbol profesional.

Además, habrá que ver el valor de ese 20 por ciento final para el León, ya que la idea de Newell's es conservar a futuro una parte del pase. De todos modos, haciendo simples cuentas podrían ser alrededor de 300.000 dólares.