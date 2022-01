Buena etapa para Alvarez y se retrasó Benavides Deportes 03 de enero de 2022 Redacción Por Leer mas ...

FOTOS NA MOMENTOS DE LA ETAPA 1./ Lucio Alvarez logró un auspicioso recorrido, mientras que Kevin Benavides no tuvo buenas referencias en el trayecto.

El argentino Kevin Benavides, campeón defensor de la categoría Motos en el rally Dakar 2022, tuvo este domingo complicaciones en la navegación y se retrasó en el cierre de la primera etapa para quedar en el puesto 14 de la tabla general al llegar a la ciudad de Hail, en Arabia Saudita.

El salteño, de 33 años y que busca ser el primer piloto en repetir el título con dos marcas diferentes (se pasó de Honda a KTM) desde que el Dakar salió de África a Sudamérica en 2009, había finalizado cuarto en la primera parte de la etapa inicial disputada el sábado y que sirvió para elegir el lugar de salida de esta jornada. Pero los 181 kilómetros de enlace y 333 de especial entre Jeddah y Hail resultaron complejos para varios candidatos, entre ellos Kevin Benavides, quien terminó 20° tras sufrir problemas en la navegación y no poder seguir el ritmo de Daniel Sanders (Gas Gas), que se mantuvo en lo más alto.

El australiano Sanders cronometró un tiempo de 3h43m10, seguido por el chileno Pablo Quintanilla a una diferencia de 2m7s y Matthias Walkner a 8m31s. Kevin Benavides terminó a 34 minutos de distancia y su hermano Luciano se ubicó en el puesto 40°, mientras que otro argentino como Diego Llanos, fue 25°. "Fue una jornada difícil hoy en la cual hubo un par de notas en el Roadbook que creo no estaban correctas para poder encontrar uno de los Way Points y nos vimos afectados varios pilotos de distintos equipos. Perdimos mucho tiempo ahí, no era la mejor manera de arrancar el día uno", expresó Kevin Benavides, en declaraciones al sitio especializado "Carburando".

En cuatriciclos también fue un domingo difícil para el otro argentino que defiende la corona, el bonaerense Manuel Andújar, quien finalizó en el décimo puesto de la etapa y quedó en el mismo lugar de la general, a 41 minutos del líder, el lituano Laisvydas Kancius. El argentino nacionalizado estadounidense Pablo Copetti fue segundo en la etapa y permanecía tercero en la general, detrás del chileno Giovanni Enrico, mientras que el debutante mendocino Francisco Moreno se ubica cuarto, a 23 minutos y 42 segundos de distancia.

En el rulo de Hail el lituano Laisvydas Kancius dominó con el Yamaha 700 y tomó las riendas de la especialidad Quads, ya que Andujar (7240 Team) sufrió problemas con la navegación y terminó a casi 42 segundos.

En los autos, el qatarí Nasser Al-Attiyah repitió la victoria en la segunda parte de la primera etapa del Dakar 2022, al completar el recorrido en 3h30:53 y aventajar por 12:44 a Sébastien Loeb y por 22:39 a Martín Prokop. El mejor argentino fue el mendocino Lucio Álvarez, que logró un gran cuarto puesto, a 27m42s de la punta. Por su parte, Sebastián Halpern también se metió dentro del top diez al ser sexto, a 29:37, el mendocino Orlando Terranova finalizó en el puesto número 11, a 49:27 de la punta y Juan Cruz Yacopini fue 13ro, a 55:22.

En Camiones el actual campeón, el ruso Dmitry Sotnikov, venció en la primera etapa y se colocó al frente de la general con el Kamaz N°500. Los compañeros de equipo y compatriotas de Sotnikov, Nikolaev y Loprais completaron el terceto de punta. El chaqueño Juan Manuel Silva, con un MAN, navegado por el español Paul Navarro y el argentino Carlos Mel Banfi, llegó en el puesto 26to, en su primera experiencia en la conducción de un camión.



SUSPENDIERON LA ETAPA 2

La ASO, empresa organizadora de la 44ma edición del Dakar, informó que la Etapa Maratón, que debía realizarse hoy, en ocasión de la Etapa 2, fue suspendida porque el vivac de Al Artawiyah, donde tendrían que llegar las máquinas, se inundó como consecuencia de las fuertes tormentas de las últimas horas. "Debido a las inundaciones en el bivouac de Al Artawiyah causadas por las fuertes tormentas y la lluvia, nos vemos obligados a trasladar el final de la etapa 2 al bivouac de Al Qaisumah. No habrá vivac maratón. El único cambio será en el transfer B de la etapa 2", comunicó.

De esta manera, la caravana llegará a Al Qaisumah, campamento al que debían arribar el martes, y se modificará el tramo de enlace que estaba planificado.

En principio, la segunda etapa tenía un recorrido de 585 km entre las ciudades de Hail y Artaniyah.







