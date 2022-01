Castellano: “Se acabaron cuatro años de hegemonía en el Concejo”

Luis Castellano dialogó con La Opinión sobre el mismo final del 2021 y dejó su lectura de un año electoral que estuvo signado e influenciado decididamente por la emergencia sanitaria, aseguró que desde su óptica los vetos no significan un enfrentamiento con el Concejo, sino todo lo contrario y en cuanto a las innumerables obras que se ejecutan, aseguró que forman parte de “un proceso de transformación de cara al futuro y es el más importante de la historia de la ciudad”.

-¿Desde lo político, qué sensaciones le dejó el 2021?

-Me dejó varias miradas. La primera es que a los oficialismos nos tocó transcurrir las elecciones en medio de la pandemia. No habíamos salido de las marchas de protestas por las restricciones y ya estábamos cerrando listas. Todo esto generó muchas dificultades y adversidades que cargamos los oficialismos y la oposición cabalgó sobre eso y lo usufructuó. Más allá de esto, nosotros cumplimos el objetivo que nos propusimos en cuanto a lo electoral, y en un año de pandemia ingresamos dos concejales al Cuerpo, que era nuestra meta y ganamos un lugar porque solo uno terminaba su mandato. A partir de esto se equilibra mucho más la discusión democrática en el Concejo y al tener cuatro bancas (sobre 10) recuperamos el poder de veto, instrumento que vamos a usar muy medidamente cuando las circunstancias lo requieran y lo ameriten, no para torcer el brazo de nadie sino para corregir y ayudar que las cosas salgan para el lado de los intereses de la población.

-¿Qué defectos legales tenían o qué intereses contrarios al municipio presentaban las ordenanzas de límite agronómico y el subsidio a Bomberos Voluntarios para vetarlas?

-En el primer caso se hizo respetando una Ordenanza que fue propuesta por Juntos por el Cambio y salió con mucha debilidad (de votos), pero respetamos esa voluntad y lo que hicimos fue darle viabilidad a través del veto. La segunda es porque era una gran irresponsabilidad lo que salió porque se le estaba dando a bomberos voluntarios (le triplicaron el subsidio a los socorristas) algo que ni siquiera pedían. Y tratamos de poner coherencia, cordura y sobre todo cuidar los intereses de la ciudad y del Municipio para mantener las cuentas ordenadas. Este tipo de cosas son las que nos permiten este juego democrático y esta posibilidad que nos dio la gente con el acceso de dos ediles nuestros al Concejo. A partir de esto, se acaban cuatro años de hegemonía de Cambiemos, porque con un 7 a 3 (número de opositores y oficialistas hasta el pasado 10 de diciembre) impusieron su voluntad a partir de esta mayoría absoluta porque no se podía discutir nada porque te aplicaban los votos y listo. Este cambio equilibra la balanza y no hay dudas que estas ordenanzas de las que hablamos salieron mucho mejor.



SALVAVIDAS

-17 sobre 50 artículos fueron vetados sobre aplicación de fitosanitarios y luego aceptados por la oposición y después triplicaron el subsidio a bomberos y más tarde admitieron el porcentaje del proyecto original, ¿qué lectura hace de esto?

-Es que la ordenanza de agroquímicos nos podía traer consecuencias jurídico-legales y la discusión salirse del marco político y terminar en la Justicia (muchos sostienen que ya habría amparos presentados en contra de esa norma), entonces lo que hicimos fue protegerla y cuidar la voluntad de la mayoría. Y con relación a la de Bomberos era totalmente impracticable. Ellos están conformes con el aporte del 0,5% de la recaudación del DReI y TGI, pero se lo triplicaron. Hasta pareció una actitud caprichosa.

-Los dos vetos podrían leerse como un enfrentamiento con el Concejo...

-Al contrario. Creo que salvamos dos errores de la oposición. La de bomberos era claramente una irresponsabilidad porque no había forma de sostener ese dinero, que ni siquiera lo estaban pidiendo. Lo que hicimos en ambos casos fue tirarles dos salvavidas y es tan así que la oposición votó los dos vetos favorablemente. Pero lo hicimos dialogando, no lo hicimos de prepo. Los convocamos, se lo explicamos, lo entendieron y votaron a favor. Fueron de ayuda por eso fueron propositivos.

-Se puede decir que el Presupuesto 2022 tuvo un tratamiento muy racional y solo se cambiaron el monto para movimiento de partidas entre áreas de Gobierno y redujeron la creación de cargos para la planta permanente (de 60 a 20).

-Va todo en la misma línea. En una relación de fuerzas más parejas y una discusión más democrática, donde al tener cuatro concejales se nivela y no se puede imponer la hegemonía como lo venían haciendo. Es parte de eso. El presupuesto, dos vetos propositivos, estas últimas acciones tienen que ver con ese equilibrio de fuerzas y la oposición tendrá que entender que ya no pueden decidir lo que quieren y nosotros no tener ni siquiera la posibilidad de discutir. Esto que votó la ciudad hace más rica la discusión y más rica también la relación del Concejo con el Ejecutivo.



CIUDAD EN TRANSFORMACIÓN

“Tenemos dos años de mucho trabajo en obras por delante. Estamos en un proceso de transformación de cara al futuro, que es el más importante de la historia de la ciudad. Hay algunas de gran de gran envergadura y con fuerte impacto regional y lo local, como el gasoducto, la transformación en autopista y variante de la ruta Nacional 34 y ni hablar lo que va a significar el acueducto que nos traerá agua en cantidad y calidad desde Desvío Arijón, que cada vez está más cerca de convertirse en realidad”, sostuvo Castellano respecto a obras públicas.

En la reseña de obras de infraestructura, el mandatario mencionó: “el entubado para el desagüe de calle Tucumán, las obras de cloacas en ejecución en cinco barrios y ampliación planta depuradora de líquidos cloacales y los trabajos de saneamiento hídrico proyectados en el anillo de la plaza central y su remodelación”.

La enumeración de obras continuó con “el nuevo hospital rafaelino, cuya primera etapa muestra significativos avances y ya está licitado un segundo tramo, y este año tenemos confianza que vamos a arrancar con la obra de los ex Almacenes Ripamonti”.

En cuanto a obras viales destacó “la nueva entrada a la ciudad por ruta provincial N° 70 desde el oeste (Avenida Luis Fanti entre Santos Dumont y Faraudello) y recordó que en 2021 se pavimentaron 57 cuadras, en 10 barrios de la ciudad, en el marco del Plan 130 y hay 29 para 2022. No hay que olvidar el importante plan de ciclovías y ciclocarriles que estamos encarando y la refuncionalización de Avenida Santa Fe hasta Río de Janeiro, hoy con trabajos en la cuadra de Jefatura”.

El detalle incluyó también “los canteros del microcentro y los Estanislao del Campo, que cuando finalicemos ahí seguiremos con los bulevares Roca y Lehmann”.