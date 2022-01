Fue descartado el cierre de fronteras Nacionales 02 de enero de 2022 Redacción Por Leer mas ...

BUENOS AIRES, 2 (NA). - La directora nacional de Migraciones, Florencia Carignano, descartó que la Argentina vuelva a cerrar sus fronteras ante el aumento mundial de casos de Covid-19 y explicó que no es necesario adoptar esa medida porque hay una mayor cantidad de personas vacunadas.

"No pensamos en cierres de ninguna manera", afirmó Carignano y explicó: "En su momento lo hicimos para vacunar. Ahora tenemos el 80% de la población con una dosis y el 70% con dos dosis. Antes cerramos porque teníamos apenas el 30% de las personas vacunadas".

En declaraciones radiales, la directora de Migraciones sostuvo además que las variantes Delta y Ómicron del coronavirus que dispararon los contagios en distintas regiones del mundo "ya están acá" y que, en lugar de un cierre de fronteras, se trabaja sobre otro tipo de medidas.

"Pensamos en pases sanitarios y refuerzos en la vacunación, que son las medidas que el mundo entero está tomando. Incluso, muchos países ya están levantando las restricciones de los vuelos a Sudáfrica", indicó.

Consultada sobre los nuevos requisitos para ingresar al país que se dieron a conocer el pasado viernes a través de la Decisión Administrativa 1316/2021, publicada en el Boletín Oficial, la funcionaria destacó los puntos referidos a la declaración jurada y a la prueba de PCR para personas vacunadas.

"Simplificamos y ordenamos la situación para los que vuelven del exterior. Hoy ya no tenés que adjuntar el PCR y las vacunas en la declaración jurada migratoria. Es simplemente declarativa", subrayó Carignano y explicó que en la declaración jurada solo se preguntará "cuándo se hizo el PCR y en qué laboratorio".

Además indicó que "los certificados los va a pedir la aerolínea" cuando el viajero "haga el check-in" y que allí se va a solicitar "el certificado de vacunación, el de Covid-19 y la declaración jurada" y que si todo eso está "en orden, recién ahí se podrá subir al avión".

