La terapia intensiva pediátrica no funciona plenamente por falta de recursos humanos

La terapia intensiva infantil de Rafaela, que funciona en el hospital Jaime Ferré, aún no está funcionando al cien por ciento ya que no hay recurso humano para cubrir todos los días de guardia. Las autoridades, siguen buscando estos recursos humanos necesarios para el pleno funcionamiento, llamando a los distintos centros, para ver de algún personal que pueda sumarse a los que ya se encuentran trabajando y que son todos especialistas de Santa Fe, Rosario y Paraná.

La Dra. Sonia Peirano, directora de la terapia intensiva pediátrica, manifestó que “es una lástima, que no se logre todavía completar el número de profesionales que necesitamos, en un área tan sensible como esta. Es importante saber, que el recurso médico lleva una formación de tres años de residencia en pediatría y dos años más de residencia en terapia intensiva; es una especialidad en donde solamente se hacen guardias y la remuneración no es muy diferente a la de una guardia común de pediatría, con lo cual, cuesta que el médico pediatra elija esta rama de la especialidad, que a su vez es muy específica”, remarcó. Y agregó: “Lo que debería haber, son modos diferenciados de honorarios, para que la gente elija la especialidad. Hoy se hace muy difícil conseguir el recurso médico”.

“Este año el hospital de niños de Santa Fe “Orlando Alassia”, que es el formador de los especialistas de terapia intensiva, tiene un solo residente que egresa y en Rosario está pasando lo mismo. Los médicos nuevos no optan por esta especialidad y por eso habría que hacer algo para que vuelva a elegirse, ya que es muy necesario”, mencionó Peirano.

Al ser consultada sobre las atenciones ya realizadas en este servicio, dijo que “se han atendido pacientes con complejidad media –no alta complejidad-, que en otro momento hubiesen tenido que ser derivados a la ciudad de Santa Fe”.



DETALLES DE LA TERAPIA

La categorización de las UCIP depende de la complejidad y la característica asistencial de los establecimientos dónde se diseñan, en el caso de Rafaela, se trata de una UCIP de nivel 2 o de moderado riesgo, que permite la internación de pacientes pediátricos (de 1 mes hasta 14 años) que se encuentren en estado crítico actual o inminente, con posibilidades de recuperación parcial o total; que requieran para su supervivencia de servicios integrales de atención médica y de enfermería en forma permanente y constante, además de equipos e instrumental que aseguren el adecuado control del tratamiento de los niños; aplicando los mismos criterios de tratamiento que los centros de complejidad específica, coordinando con ellos los niveles de atención. En cuanto a lo edilicio, se reacondicionó y reformuló un sector del Hospital Dr. Jaime Ferré, ya dispuesto como terapia intensiva, para convertirlo en Unidad de Cuidados Intensivos Pediátricos, con todos los elementos físicos y tecnológicos que la distinguen de una de adultos, además de adaptar las instalaciones con personal propio.



SOBRE LA NUEVA VARIANTE

Acerca de que impacto está teniendo la cepa Ómicron en la población pediátrica, la médica señaló que “los síntomas de esta nueva variante, se confunden con cualquier resfrío o gripe común, con lo cual tenemos que estar mucho más alerta al pedir los hisopados y claramente se debería hisopar más, ya que como dije, son síntomas mucho más comunes que los de antes”. “Esta nueva cepa no produce pérdida de olfato ni de gusto, genera algo de dolor muscular, una cefalea, una rinitis como síntomas predominantes y no tiene la tos de la primer variante. Por esto hay que prestar más atención y consultar a un profesional”, precisó la doctora Peirano.