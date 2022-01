El contexto de volatilidad económica que afecta a la Argentina, impacta de manera distinta en cada una de las actividades productivas, aunque encuentra puntos en común respecto a problemas de fondo que siguen sin solución.

Graciela Acastello, quien preside la Cámara de Industriales Metalúrgicos de Rafaela, analizó lo que dejó el 2021 y dijo: “La actividad en general en lo que es el sector metalúrgico en particular, se reactivó en comparación con lo que fue el 2020 a niveles prepandemia en casi todos los rubros, pero terminamos un año con problemas de fondo como lo son la falta de insumos o problemas para importar partes. Son problemas que vemos que en el 2022 no se van a solucionar fácilmente. Por otro lado, muy preocupados porque en vez de terminar un año en el que uno podría estar pretendiendo que haya cosas más claras, con políticas económicas un poquito más dilucidadas, vemos que las preocupaciones están en aumentar los impuestos y si hay algo que en Argentina nos está superando, es la presión impositiva”.

La dirigente, continuó exponiendo lo que genera en la actividad industrial este problema y dijo: “Tenemos una de las presiones impositivas más altas del mundo y con esto pretendemos también exportar, con lo cual el nivel competitivo está totalmente desvalorizado y con un tipo de cambio que no alcanza a la inflación. Las perspectivas no son las que uno pretendía al cerrar el año y hay muchos signos de preguntas en torno a esta situación. Lamentablemente cuando hay carga impositiva, la historia dice que hay mayor evasión. Se fue un año de reactivación pero con una asfixiante presión impositiva”.

“El industrial si hay algo que no quiere es evadir, la historia de la economía es esa, más impuestos es igual a más evasión”, precisó. Y agregó: “Uno no quiere tener trabajadores en negro, eso lo tiene totalmente descartado moralmente y siempre se le va a buscar la vuelta para poder subsistir, pero claramente es como que es un círculo vicioso de más impuestos y menos declaración de actividad”.

La presidente de la Cámara de Metalúrgicos, afirmó: “No se aprende y parece que la única solución es el aumento de los impuestos y si no empezamos a tener políticas pro exportaciones, pro producción, pro inversiones, pro toma de recursos humanos, entonces estamos donde estamos. Lo que tendríamos que estar viendo es eso, como incentivamos la generación de trabajo formal y la búsqueda de políticas que favorezcan ese tipo de medidas”.



UN 2022 DE MUCHOS

PROBLEMAS

Acastello consideró que este año que recién se inicia, “va a ser un año de muchos problemas y no creo que vaya a ser tan sencillito. La macroeconomía tiene muchos problemas de fondo y eso está a la vista, pero vamos a seguir peleando cómo lo hacemos siempre las mujeres y los hombres juntos, para intentar que sea un año productivo, de inversiones y de toma de personal, para bajar estos niveles de desempleo y de pobreza que existen. Es un gran desafío”.



EL ROL DE LA MUJER

Respecto a su gestión como primera mujer en ocupar la presidencia de la Cámara de Metalúrgicos de Rafaela, Graciela Acastello manifestó que “estoy muy orgullosa de poder representar a nuestro rubro obviamente y estoy muy agradecida con todos mis padres por haber confiado en mí. Creo que la mujer ha tomado en los últimos años un protagonismo muy importante a nivel laboral. Creo que esto se va a seguir dando, se va a seguir mejorando. Dicen que los sueldos de las mujeres son inferiores a el de los hombres y pienso que va a ser todo un proceso”.

“No creo en los cupos, creo que el cupo se tiene que dar naturalmente por mérito y por conocimientos en determinados rubros o temas, pero hay empresas que hoy no puede tener un cupo femenino porque el tipo de actividad no se adapta a las mujeres. Hay puestos de fuerza o cuestiones que no se adaptan, por eso reitero, no creo que tanto en los cupos sí en las posibilidades que tiene una mujer que no tiene ninguna limitante en cuanto a conocimientos y actitudes para determinados puestos”, opinó la industrial rafaelina.