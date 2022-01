Se realizó la última sesión de APRECOD

El Ministerio de Desarrollo Social, a través de la Agencia de Prevención del Consumo de Drogas y Tratamiento Integral de las Adicciones, APRECOD, realizó hace unos días, en las instalaciones del Dispositivo Integral de Abordaje Territorial (DIAT), un nuevo encuentro del Consejo Consultivo de Consumos Problemáticos.

Del espacio asesor, interministerial e intersectorial de articulación de políticas públicas, participaron la Municipalidad de Rafaela, concejales de la ciudad, el Consejo Asesor de Consumos Problemáticos local, los ministerios provinciales de Salud, de Igualdad, Género y Diversidad, de Gobierno, Justicia y Derechos Humanos, de Cultura, de Seguridad, de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, de Educación, y representantes de instituciones y organizaciones de la sociedad civil que abordan la temática en todo el territorio provincial.

La apertura estuvo a cargo del Ministro de Desarrollo Social de la Provincia de Santa Fe, Danilo Capitani, y contó con la presencia del intendente Luis Castellano, quien suscribió un convenio con APRECOD para la creación de un servicio local de consumos problemáticos.

Rafaela, a través de esta articulación, va a constituir un área que profundice el trabajo y articule con el DIAT, que genere relevamiento de datos, estrategias de comunicación en la sociedad, y junto al Consejo Asesor local, llevará adelante una campaña de prevención.



ESCUCHA

El ministro de Desarrollo Social de la provincia, Danilo Capitani, estuvo presente vía la plataforma Zoom. Capitani explicó: “Nuestra tarea es la de estar acompañando a los jóvenes que están pasando por adicciones. Agradecemos a todos los que participan, en especial a la Municipalidad de Rafaela, porque a través de este convenio vamos a poder fortalecer a diferentes sectores”. “Es fundamental que podamos lograr que esto se haga “carne”, que este Consejo funcione permanentemente y que sea un espacio donde todas las voces puedan escuchar cada una de las problemáticas en el territorio”. A su turno, Camila Bettanin, presidenta de APRECOD, manifestó: “La verdad es que hoy es un día muy importante porque ponemos en marcha uno de los desafíos que nos propusimos, que es ampliar la capacidad de respuesta territorial de APRECOD, y por ende, maximizar la accesibilidad de las personas a la misma. Celebramos fuertemente el compromiso de la Municipalidad de Rafaela de profundizar el abordaje local en esta temática; de Myriam Villafañe en acompañarnos para que APRECOD pueda tener un espacio y un equipo propio acá, para toda la región centro-oeste de nuestra provincia. Realmente es el principio de un desarrollo necesario y que Santa Fe hasta acá no tenía. Por esto, la importancia de realizar este Consejo Consultivo hoy acá en la Región Oeste, en el Departamento Castellanos y en la ciudad de Rafaela”.



TRABAJO CONJUNTO

Durante el encuentro, Luis Castellano, expresó: “Estamos dando un paso super importante frente a una problemática que no para de crecer en todos los sectores sociales. El tema de la pandemia ha acelerado aún más este proceso y nosotros desde todos nuestros equipos sociales, le damos al tema una importancia muy alta”. “Necesitamos del acompañamiento del Gobierno provincial en todo sentido, y coordinar acciones. Es una problemática compleja, que trabajar en forma compartimentada, no tiene resultados positivos. Que hoy estemos sentados en esta mesa, autoridades nacionales, provinciales, organizaciones y concejales, no hace más que mostrar la voluntad de trabajar coordinadamente”. “Como siempre decimos, los casos te pueden entrar por distintos lados. Sea en un aula, en una escuelita deportiva o pueden entrar por cualquier lugar en donde esa persona, cuando toma contacto con la problemática, no sabe cómo seguir. Y ahí es donde la articulación de los distintos actores del Estado es clave para ayudarnos entre nosotros”. “Que la firma de este convenio sea parte de este ejercicio. Y ojalá que el 2022 sea un año en donde podamos trabajar muy fuerte, seguramente con la amenaza de la pandemia, pero sin interrupciones”, concluyó Castellano.



PROBLEMATICA QUE NOS

PREOCUPA Y OCUPA

Finalmente, Myriam Villafañe destacó: “Desde la Secretaria de Desarrollo Humano y la Subsecretaria de Salud, estamos contentos de celebrar la suscripción del convenio para que en breve comience a funcionar en Rafaela, un Centro de orientación y atención local de consumos problemáticos y de sustancias, que depende de APRECOR, del Ministerio de Desarrollo Social de la Provincia”. “Para nosotros, es un logro muy importante que la ciudad sea a partir de este momento, una sede más, que no solo tendrá el departamento Castellanos, sino que otros departamentos más, donde el gobernador Omar Perotti ha decidido que Rafaela sea sede para este centro y pueda atender desde aquí a muchas localidades cercanas en esta problemática”. “Estamos contentos y agradecidos porque parte del convenio que celebramos hoy, nos permite la conformación de un equipo de profesionales que llevarán adelante este Centro de orientación y atención local”, enfatizó la Secretaria. Además, “por primera vez, Rafaela fue sede de la última reunión del año del Consejo Consultivo provincial que lleva adelanta la APRECOD, donde con la presencia de funcionarios y funcionarias de los distintos Ministerios que forman parte, se llevó adelante una jornada en la cual cada uno puso en común los avances que hubo, y donde la ciudad se pudo sumar fuertemente en la prevención y promoción de todas las actividades que tiene que ver con evitar que los niños, niñas y jóvenes accedan al consumo, y para trabajar con quienes ya hoy en día tienen alguna adicción”. “Este es un tema que nos preocupa y ocupa, y que ya hace tiempo venimos trabajando para que Rafaela cuente hoy con todos los cursos que se nos ha otorgado y que le demos la prioridad que el tema merece. Estamos contentos y con muchas ganas de continuar trabajando”, concluyó.



ENCUENTRO Y

PLAN DE ACCION

Desde APRECOD se repasaron las acciones emprendidas en los últimos dos meses, entre la anterior reunión de Consejo Consultivo y esta, destacándose la creación del Centro de Atención Virtual para toda la provincia, que funciona todos los días de 8:00 a 24:00, a través de la línea gratuita de 0800 345 4650, con posibilidad de atención profesional virtual. Esta acción emprendida mejora la accesibilidad, así como también, el acompañamiento al Ministerio de Trabajo en la inauguración en Rosario de la primera Casa de cuidado infantil orientada a que las personas que hacen tratamiento, puedan contar con un espacio de cuidado para los menores que tienen a cargo, medida a replicar ya que brinda - sobre todo a las mujeres- mayor accesibilidad, para que puedan realizar los tratamientos reduciendo barreras reales de acceso.

Además, se destacó el fortalecimiento de la Red Territorial de Asistencia y Tratamiento de los Consumos Problemáticos; la creación y puesta en marcha de Centros de Orientación y Atención Local en los Municipios y las Comunas de toda la provincia de Santa Fe; y la ampliación y profundización de los convenios con instituciones y organizaciones de la sociedad civil. Los ejes de trabajo para el período 2022-2023 son: Accesibilidad, Red de asistencia consumos problemáticos y adicciones, intersectorialidad, Observatorio provincial de Drogas, Comunicación y Prevención, capacitación y formación continua, y cooperación internacional.