El programa Intrusos pasa a El Trece

Con la llegada del nuevo año, los canales preparan una nueva grilla para aumentar los números de rating. Uno de los pases más sorpresivos e inesperados se hará entre El Trece y América TV. En tal sentido, Intrusos, el histórico programa de espectáculos de América que condujo Jorge Rial por casi 20 años, desembarcará en la señal de Guido Kaczka.

Ya hace un tiempo se rumoreaba al respecto, pero ahora Marina Calabró confirmó la noticia en el ciclo radial conducido por Jorge Lanata en Mitre. Allí, la periodista aseguró que Rodrigo Lussich y Adrián Pallares, quienes se encuentran al frente de la conducción del ciclo desde que Rial renunció, están cerrando todo para concretar el traspaso.

"Yo me enteré por una alta fuente de América TV. Como sabía que iba al muere con ellos, me fui a El Trece y me lo confirmaron", detalló la periodista.

A su vez, según adelantó, la idea del canal dirigido por Adrían Suar sería ubicarlos en el mismo horario matutino de Los Ángeles de la Mañana (LAM), otro de los programas de chimentos más longevos y vistos de la señal que terminó este 31 de diciembre por decisión de su conductor, Ángel de Brito.

Este nuevo formato irá de lunes a viernes, en el horario de 11 a 13, desde marzo, puesto a que el lunes 28 de febrero sería la última emisión del ciclo con ellos por América.

Redacción Redacción de Diario La Opinión de Rafaela

