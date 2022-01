Abrió la convocatoria para el Premio de Historieta

La editorial Comix Zone con sede en Brasil, la editorial iLatina con sede en Francia y las editoriales Historieteca y Loco Rabia con sede en Argentina convocan al 1º Premio de Historieta Sudamericana, en sus categorías Novela Gráfica e Historieta de género, un concurso para creadores de historietas de toda Latinoamérica.Pueden participar todas las personas que residen en Latinoamérica (desde el río Bravo hasta la Antártida) o con nacionalidad en algún país latinoamericano, aunque no residan en la región, siempre que presenten proyectos de historietas originales e inéditos, no publicados en ningún tipo de formato ni total ni parcialmente (incluido Internet), no premiados o pendientes de fallo en otros concursos, o a la espera de respuesta en un proceso editorial. El incumplimiento de esta primera base descalifica automáticamente al participante.Por un lado, en la Categoría Novela Gráfica los organizadores esperan relatos complejos, desafiantes y adultos, que se apoderen de temáticas sociales, ambientales, políticas, personales o colectivas. A su vez, que usen la ficción o la no-ficción como riqueza en sus relatos y que los hagan crecer como lectores y como personas. Una especial atención estará puesta en las propuestas de periodismo en historieta que cuenten con una sólida investigación basada en la alianza de un periodista y un dibujante.Por el otro, en la Categoría Historieta de Género buscan ciencia ficción, horror, aventuras, policial, fantástico, fantasía heroica, relato histórico o del Lejano Oeste. En tal sentido, esperan que los relatos jueguen con los géneros, exploren sus posibilidades, sus límites o sus cruces; que los renueven o que recuperen su esencia clásica. Lo importante es el viaje que les propongan como lectores y el disfrute de una historia bien contada. Se pondrá hincapié en lo gráfico y narrativo en viñetas, pero también en la originalidad de la historia.El tema en ambas categorías será libre.El premio consistirá en 4.000 dólares de adelanto de derechos para la edición de la historieta en tres países: Argentina, Brasil y Francia.El trabajo deberá ser enviado a la dirección de correo electrónico: [email protected] El plazo de admisión de originales terminará el próximo 30 de abril a las 24:00 horas de Argentina.​ El fallo será inapelable y se hará público durante la entrega de premios que tendrá lugar física y/o digitalmente el 30 de junio.Las bases y condiciones del concurso pueden consultarse en https://premiohqsa.wixsite.com/intro/bases-es.