¿Influye la dieta en las bajas laborales? Suplemento Economía 02 de enero de 2022

Por Sara Martí *



El binomio ciencia y nutrición es indivisible. Cada alimento que ingerimos provoca diversas y muy variadas reacciones en nuestro organismo. Aquello de “Somos lo que comemos” es una verdad universal. Tanto Elena Pérez como María Hernández-Alcalá se dieron cuenta hace tiempo de que alimentarse y nutrirse son dos términos diferentes en la dieta. “Aprender a comer para siempre es una responsabilidad que depende únicamente de nosotros. Solo tenemos un cuerpo para vivir y debemos cuidarlo para obtener el máximo de él“, comentan estas dos bioquímicas españolas, que también son madre e hija y cofundadoras de Futurlife 21.

¿Y por qué 21? Fácil. Tal y como explican las CEO, Futurlife21 es 21 porque pertenece al siglo XXI, porque 21 días se tarda en adquirir un hábito y porque 21 gramos dicen que es el peso del alma. Ambas empresarias pueden presumir de ser las ‘reinas de la nutrición’ en Instagram, pues su cuenta en esta red social ya ronda los 470.000 seguidores.



DIETA SANA, RICA Y FÁCIL

-¿Cómo surgió la idea de poner en marcha Futurlife21?

-La idea viene de muy atrás, cuando empecé a realizar cursos educativos en colegios a padres y cuidadores de personas con daño cerebral. La finalidad era conseguir optimizar la nutrición de estos colectivos. Enseguida me di cuenta de que esa educación podía extenderse al resto de la población para contribuir a una mejora de la calidad de vida de las personas y de las familias si se aplicaban adecuadamente los conocimientos de ciencia y cocina en el hogar.

En ese momento tenía muy claro lo que quería. Pero, me sentía incapaz de poner en marcha algo tan ambicioso como era “cambiar el mundo para siempre”. Fue entonces cuando pedí ayuda a mi hija María y gracias a ella pudimos dar forma y visibilidad a este proyecto, que cada vez nos resulta más fascinante y motivante. Cada día nos surgen ideas nuevas para conseguir llegar a más personas y poder cambiar sus vidas a través de los conocimientos y la práctica. En Futurlife se han fusionado los conceptos de comida sana, comida rica y comida fácil.



UN CURSO DE NUTRICIÓN CIENTÍFICO

-¿Cómo funciona el plan?

-Más que un plan es un curso de nutrición que dura dos meses en los que con rigor científico, desde el conocimiento que las dos tenemos como bioquímicas, pero con lenguaje sencillo, vamos trasmitiendo en siete clases a los alumnos la responsabilidad sobre nuestro bienestar. Y por qué y para qué comemos, explicando qué hacen los nutrientes en nuestras células, por qué se acumula grasa, cómo se puede quemar, qué es una alimentación inflamatoria, etc. Para que lo entiendan y lo puedan aplicar mientras van aprendiendo a gestionar la compra y a cocinar rico, rápido y equilibrado. La idea es conseguir personas libres que no nos necesiten y entiendan las reacciones del organismo y puedan tener las herramientas necesarias y hacer lo que esté en su mano para solucionarlas.

-¿A qué público está dirigida la propuesta? ¿Hay algún perfil específico que demande más los servicios?

-La verdad es que tenemos público de todos los perfiles, profesiones y edades. Padres, madres, abogados, médicos, enfermeras, familias… Las mujeres son casi el 70 % de las personas que vienen a nuestros cursos. En cuanto a la edad, es sorprendente porque tenemos una horquilla que va desde los 20 hasta los 65/70 años.

-¿Cómo ha afectado la pandemia al negocio? Tradicionalmente, las empresas de nutrición reciben a sus clientes presencialmente. ¿Cómo ha sido operar únicamente por online?

-La verdad es que no solo no lo hemos notado, sino que ha sido genial. Muchas personas han empezado a cocinar en sus casas porque no había mas remedio y han empezado a cuidarse. Además, ya teníamos implantada la opción online, así que no nos supuso demasiado esfuerzo hacerlo todo por este método. Como ya hemos comentado, nosotras realmente no somos una empresa de nutrición, sino un centro educativo. Por lo tanto, no es tan necesario recibir presencialmente.



¿INFLUYE LA DIETA EN

EL RENDIMIENTO LABORAL?

-¿Es comer sano una moda o un hábito que realmente ha venido para quedarse?

-Creemos que cada vez la población es más consciente de que tiene que cuidarse. Lo que pasa es que muchas veces confundimos cuidarnos con comer una hoja de lechuga y un filete de pollo, esto acaba con cualquiera, por lo que no se instaura ningún hábito en la dieta.

- ¿Influye una buena dieta en el rendimiento laboral? ¿Qué consejo le darían a todas aquellas personas que tienen que comer en la oficina “de tupper”? ¿Se puede mantener un buen equilibrio?

-Evidentemente una correcta nutrición influye en el estado de ánimo y en el rendimiento laboral, incluso en las bajas por depresión. La población necesita formación porque pensamos que lo malo es estar ‘gordo’ y que si eres delgado en el tupper de la oficina puede ir cualquier cosa y eso es un gran error. Lo menos malo de comer mal es si engordás o no. La comida ‘futur’ es perfecta para tuppers ricos y equilibrados que nos ayudan a mantener la salud física, mental y emocional. Lo que se traduce en estar más concentrados, tener más energía y mejor humor.



CASI 500.000 SEGUIDORES

EN INSTAGRAM

-Su modelo de negocio ha tenido un gran éxito en las redes sociales. En especial, Instagram. ¿Cómo han conseguido posicionarse de una manera tan clara en esta plataforma?

-Ha sido muchísimo trabajo y aprendizaje de nuestros propios errores. Creo que el combo ciencia-cocina y la cercanía que transmitimos es una de las claves del éxito en esta plataforma. A su vez, cuidar de las redes sociales es un ‘trabajazo’. Es verdad que es algo que nunca hemos delegado en nadie, siempre lo hemos hecho nosotras.

-¿Cuál es la clave para saber mostrarse tan bien en redes sociales?

-Creo que la naturalidad y la empatía son clave. También diría que transmitir mucha profesionalidad y rigor científico. Una de nuestras claves ha sido crear una comunidad maravillosa como la que tenemos, intentamos enseñar a favor de la salud y no menospreciar a otras cuentas o figuras. El conocimiento te hace libre, es nuestro lema.



INNOVACIÓN EN NUTRICIÓN

-¿Cómo se innova en nutrición? ¿Hacen uso de la tecnología en su trabajo?

-Claro que se puede innovar. Nosotras hemos dado una vuelta muy importante a la nutrición, ya que la gente la vinculaba con comer hojas y estar a dieta. Había que modernizarlo, darle un toque actual y, sobre todo rico, donde la gente pudiera sentir que instaura hábitos para siempre que le hacen disfrutar. Uno de nuestros puntos fuertes son los talleres, disfrutamos mucho al poder realizar talleres con tantas personas en directo donde pueden preguntar y participar. Es como un programa de televisión, pero interactivo. (Fuente portal español Economía3.com)





